Última hora sobre el estado de salud de Terelu Campos y su inminente paso paso por quirófano: "Mis embarazos no suelen ser precisamente buenos"

Ahora que Alejandra Rubio se encuentra en un segundo plano, retirada de la televisión de manera temporal, volcada en su segundo embarazo, en el cuidado de su familia, en su trabajo como creadora de contenido y en la promoción de su primera novela, Terelu Campos sigue sin encontrar la paz. Porque los frentes no dejan de surgir.

Edmundo Arrocet sigue pisando fuerte y a la publicación de su libro de memorias ahora se suma la aparición de una examante, Erika von Berliner, que asegura que el humorista quiso retomar el contacto con ella cuando mantenía una relación con María Teresa Campos. A diferencia de Carmen Borrego, Terelu prefiere guardar silencio. Su hermana sí ha arremetido contra 'Bigote', llamándole mentiroso compulsivo y narcisista, pero la presentadora ni se inmuta.

La pasada semana no pudo estar en su puesto de trabajo debido a su dolencia oftalmológica por la que pasará en pocas horas por quirófano, y eso le impidió enfrentarse, cara a cara con la expareja de su madre. Una ausencia que le ha valido alguna crítica, pero que estaba más que justificada.

Cuando sí se muestra molesta Terelu es cuando se le hace referencia a los comentarios surgidos por la compra del primer ordenador de su hija Alejandra, tras haber terminado de escribir su novela. Las redes sociales se han echado encima de la influencer, que ha tenido que salir al paso confirmando que ha escrito su libro en un Ipad al que ha adherido un teclado.

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Terelu resopla y frunce el ceño cuando se le pregunta por esto. Su hija es su hija y le duele, como tantas veces ha dicho y más ahora que se encuentra embarazada de su segundo bebé. "Mis embarazos no suelen ser precisamente buenos al menos al principio", ha confesado la propia Alejandra Rubio.