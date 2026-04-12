La hija de Melendi arrasa en el festival más exclusivo de California: los impresionantes outfits de Carlota Melendi en Coachella

Es el festival más exclusivo de California y cada año el valle de Coachella del desierto de Colorado reúne a miles de fanáticos de la música, y una infinidad de creadores de contenido. Pero más allá del cartel musical, el festival de Coachella 2026 ha confirmado una tendencia que ya no pasa desapercibida: la consolidación de las influencers españolas como referentes de estilo en uno de los escaparates internacionales más influyentes.

Desde la primera jornada, nombres como Marta Díaz, Marina Rivers o Lola Lolita han transformado el recinto en una auténtica pasarela al aire libre, donde el boho, el brillo y la estética cowboy vuelven a marcar el ritmo de las tendencias. Sin embargo, entre todas ellas, hay una figura que ha captado especialmente la atención: Carlota Melendi. La joven, hija del cantante Melendi, se posiciona como uno de los rostros emergentes de esta generación digital que combina herencia mediática y construcción de identidad propia. "No sabéis lo que significa esto para mí… de verdad estoy súper ilusionada, es como si todavía no me lo creyera", ha confesado la joven a sus seguidores en una publicación que acumula miles de "Me Gusta".

En su debut en Coachella, Carlota ha apostado por una estética fiel al ADN del festival: un conjunto de ante en tonos tierra, botas cowboy y sombrero, reinterpretando el imaginario western con un aire contemporáneo. Este look no solo encaja con el “código no escrito” del evento, sino que evidencia cómo las nuevas influencers españolas dominan los códigos estéticos globales sin perder personalidad.

El fenómeno va más allá de la moda. Coachella se ha consolidado como un espacio donde la imagen, la narrativa digital y la influencia en redes sociales son tan relevantes como la música. En este contexto, Carlota Melendi representa una nueva generación que crece bajo el foco mediático pero busca diferenciarse: lejos de seguir los pasos musicales de su padre, ha orientado su carrera hacia la moda y el contenido digital, apostando por una imagen más auténtica y cercana.

Su presencia en el festival no es casual. Forma parte de una estrategia —consciente o no— en la que las influencers españolas refuerzan su posicionamiento internacional, utilizando Coachella como plataforma de visibilidad global. En paralelo al auge de artistas españoles en el cartel del festival, la moda y las redes sociales consolidan otro tipo de “exportación cultural”: la del estilo y la estética made in Spain.

Noticias relacionadas

Así, entre conciertos, fotografías y estilismos virales, Coachella 2026 confirma que el fenómeno influencer español ya no es local. Y nombres como Carlota Melendi anticipan un relevo generacional que, desde el desierto californiano, redefine el concepto de celebrity en la era digital.