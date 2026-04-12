El noviazgo que trae de cabeza al mundo del toreo y del corazón: Tana Rivera y Roca Rey, juntos
La joven es muy aficionada a los toros y comparte círculo de amigos con el torero peruano
La localidad alcarreña de Brihuega y su Tradicional corrida de toros de la Primavera ha sido el escenario elegido para la 'confirmación' del noviazgo de la temporada, el de Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey. Sólo 24 horas después de que la periodista Pilar Vidal diera la noticia en el programa 'Y ahora Sonsoles', la pareja compartía espacio en una tarde muy especial.
Aunque según la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, la de este sábado era "una tarde más". Porque no es la primera vez que acude a la plaza a ver al diestro peruano. La joven es muy aficionada a los toros, comparten círculo de amigos, no es la primera vez que acude a verle a la plaza, pero en esta ocasión sí ha sido la primera que lo hacía como algo más que una simple amiga. Su sonrisa la delataba.
La misma que la del torero, que tras una tarde en la que a pesar de darlo todo en el ruedo sólo consiguió llevarse una oreja. A la salida del hotel en el que se cambió horas antes y donde recibió la visita de Cayetana previa a la corrida, Roca Rey no quiso pronunciarse sobre su historia con la nieta de la duquesa de Alba. Se limitó a sonreír y a agradecer las preguntas acerca de la evolución de su relación: "Muchas gracias".
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