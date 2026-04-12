Omar Montes también toma partido y opina sobre la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera
Ha sido uno de los primeros en reaccionar a la reconciliación de madre e hijo
La paz ha llegado al clan Pantoja y es un hecho confirmado por el propio Kiko Rivera que este viernes explicaba los pormenores de cómo se había gestado el acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, incluyendo los nombres de las personas que han jugado los papeles fundamentales en que madre e hijo estén cada vez más cerca: Anabel Pantoja y Lola García.
A falta de un encuentro físico y del esperadísimo abrazo entre ellos, el cantante Omar Montes ha sido uno de los primeros en reaccionar a la reconciliación de Kiko e Isabel, a quienes considera familia. El cantante de trap, al tanto de este paso adelante que han dado el DJ y la tonadillera, ha respondido con un rotundo "sí" cuando se le ha preguntado si se alegra por la nueva situación familiar de madre e hijo.
Ha sido durante su participación en el macroconcierto Los40 Primavera Pop cuando Omar ha mostrado su alegría por la llegada de la paz entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. El cariño que les profesa a ambos es recíproco como ha quedado patente a lo largo de los años, llegando incluso a crear un cisma con Isa Pi, molesta precisamente por esta cercanía entre quien fue su novio, su madre y su hermano, en detrimento suyo.
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