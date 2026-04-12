Paula Echevarría se rompe al escuchar el grito de mineros asturianos en Telecinco: “Nos enseñaste a mirar al cielo, aunque estuviésemos bajo tierra. Entre polvo y oscuridad, nos hicimos de acero, nos hicimos hermanos"

El pasado enero, el jurado de 'Got Talent España' se quedaba impresionado y muy emocionado con una actuación muy especial que hacía alusión a una tragedia que tuvo lugar en Asturias a mediados de los años 70. Sin presentación siquiera, la actuación comenzaba de la siguiente manera, captando la atención de todos, aunque, especialmente, la de Paula Echevarría, quien no podía o evitar romper a llorar: “Mi nombre es José Manuel. Tengo ochenta y tres años. El tres de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, en la mina ‘La Consolación’, me libré del mayor accidente de la historia de España por apenas una hora. Murieron treinta compañeros en un instante. Fue terrible”, se escuchaba ante un teatro completamente en silencio.

A esta voz se sumaron otras voces que hablan de la experiencia de varios mineros que han estado muchos años trabajando en la mina. Algunos vieron la muerte de cerca o perdieron a seres queridos. Ellos eran el coro minero de Turón y, confesaban que llevaban casi ochenta años cantando por sus “compañeros caídos, por sus familias y por sus amigos”.

Ahora este grupo de cantantes corales vuelve al escenario de ‘Got Talent España’ en esta tercera semifinal para volver a a acercar a Asturias a los espectadores del programa: “Escribimos con las manos desgastadas y el alma llena de recuerdos. “Nos diste pan, nos diste sustento, te llevamos a todas partes en cada paso que damos, pero también fuiste negra y dura como el carbón recién cortado”, son sus palabras antes de su actuación.

“Nos enseñaste a mirar al cielo, aunque estuviésemos bajo tierra. Entre polvo y oscuridad, nos hicimos de acero, nos hicimos hermanos. Esta noche elevaremos nuestras voces, Asturias bella, porque siempre nos agarramos a tu recuerdo. Por los que será, pero, sobre todo, por los que un día fueron y ya no están”, confiesa antes de salir de nuevo al escenario y emocionar a todos con su actuación.

Paula Echevarría no ha perdido detalle de este coro minero e iba moviendo los labios al ritmo de la letra de la canción que han interpretado. Muy emocionada, ha tomado la palabra tras disfrutar de esta actuación: “Es que… madre mía, entre que una está sensible y que echa de menos casa…”, han sido sus palabras tras una broma de Risto Mejide que hace alusión al hecho de que este grupo siempre hace llorar a su compañera.

“No quiero ni valorar la actuación, a mí me da igual porque va a votar el público. No somos nosotros, pero, para mí, el hecho de que me traigáis un trocín de Asturias, ya en audiciones y ahora otra vez… el hacerme remover y revivir todo por dentro… gracias”, logra decir Paula Echevarría con lágrimas en los ojos ante la mirada de sus compañeros.