Ana María Aldón emite un comunicado sobre lo ocurrido con Ortega Cano y el origen de su relación: "Cuando yo lo conocí había que ponerle los calcetines"
"Es una persona que tiene una edad"
Sorprendiendo a propios y a extraños, José Ortega Cano se dejaba llevar por la emoción en un concierto solidario de Glenda Gaby en la iglesia de San Antón de Madrid a finales de marzo y, capote en mano, dejaba sin palabras a los presentes protagonizando una perfomance en el suelo con estiramientos más propios de disciplinas como el yoga presumiendo de su buena forma física.
Unas imágenes que rápidamente se hacían virales, y a las que tanto el torero -que ha asegurado encantado que siempre ha tenido mucha flexibilidad- como su hija Gloria Camila reaccionaban orgullosos haciendo oídos sordos a las críticas, y sobre las que hace unos días se pronunciaba impactada Ana María Aldón.
Después de varios meses alejada de los platós, la gaditana reaparecía en 'Fiesta' para expresar su estupefacción con el baile de su exmarido, reconociendo que tuvo que verlo varias veces para convencerse de que no se trataba de un montaje hecho con Inteligencia Artificial.
"Esa postura, digo 'se troncha. No se va poder levantar'. No daba crédito a esa postura, pensé que se quedaba ahí. Es una persona que tiene una edad, ha pasado por muchas circunstancias y operaciones, y verlo en esa posición... No pensaba verlo en mi vida. Cuando yo lo conocí había que ponerle los calcetines, su capacidad de movilidad era muy limitada" revelaba sin disimular su estupor.
Ajeno a las declaraciones de su exmujer y después de disfrutar de la Semana Santa en la costa gaditana junto a su familia, Ortega Cano se ha dejado ver en una tienda de telefonía con el hijo que tiene en común con Ana María, José María, que a sus 13 años está ya tan alto como él, comprándole un nuevo terminal.
Y, dejando claro que no le importa lo que opinen de su perfomance, ha revelado que durante sus vacaciones ha bailado "algo, como siempre", y ha podido descansar y desconectar al margen de los comentarios que ha desatado su baile.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono