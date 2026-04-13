Gabriela Guillén se sincera tras su paso por 'Supervivientes 2026' y desvela cómo se encuentra: "Estoy viviendo un momento de adaptación"
La colaboradora ha compartido a través de un escrito el momento personal que atraviesa tras su regreso de Honduras
Gabriela Guillén ha sido de uno de los fichajes bomba de esta edición de ‘Supervivientes’ y pese a que su estancia en Honduras ha sido breve, su concurso no dejó a nadie indiferente y continúa dando mucho de qué hablar.
Ahora, tras su expulsión hace apenas tres semanas, la colaboradora ha reaparecido en sus redes sociales con un mensaje contundente en el que confiesa cómo se encuentra tras retomar la rutina.
Gabriela ha querido compartir con su comunidad de Instagram unas palabras cargadas de sinceridad y agradecimiento tras vivir una de las experiencias más salvajes de su vida.
Tal y como ocurre en la mayoría de los concursantes, la televisiva aún está haciendo frente a un periodo de adaptación centrado en recuperar todas sus energías y reconectar con su vida personal.
La colaboradora reconoce poner en valor el profundo apoyo recibido, pese a no poder responder de manera individual a cada muestra de cariño: “Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes, vuestro cariño y vuestro apoyo constante. Estoy viviendo un momento de adaptación después de este mes tan intenso y, aunque me gustaría responderos a todos, me es imposible hacerlo ahora mismo. Que no conteste no significa que vuestros mensajes sean menos importantes, al contrario”, compartió.
Sus palabras han dejado claro que su silencio no es sinónimo de falta de interés, sino la necesidad de tomar un respiro tras las dificultades a la que ha tenido que hacer frente en el concurso. Además, ha querido despejar las dudas sobre cuáles son sus prioridades: “Solo necesito un poco de tiempo para volver a mi rutina, reencontrarme con mi hijo y recuperar momentos que para mí son esenciales. Gracias por vuestra paciencia y estar ahí”, añadía.
Unas palabras que demuestran que, la intensidad del formato, sumada a la cantidad de semanas alejadas de sus seres más queridos -especialmente de su hijo- han provocado que priorice los aspectos más esenciales de su vida.
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