Iker Casillas y José Luis Cabrera arropan a Sara Carbonero en el último adiós a su madre
Tanto el exmarido como la actual pareja de la periodista se han desplazado al tanatorio de Corral de Almaguer (Toledo) para mostrar su apoyo en estos momentos tan difíciles
EP/ E.F
Sara Carbonero se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida. Tal y como ha confirmado este lunes la revista ¡HOLA!, su madre, Goyi Arévalo, ha fallecido tras hacer frente a una larga enfermedad. Un duro revés para la periodista, quien siempre ha presumido de la inquebrantable relación con su progenitora, su pilar fundamental.
Demostrando una vez más la buena relación que mantienen, Iker Casillas no ha dudado en aparcar sus compromismos profesionales para trasladarse hasta el tanatorio de Corral de Almaguer y brindar apoyo a su exmujer y madre de sus tres hijos en estos duros momentos.
Con un atuendo casual, compuesto por una cazadora tipo bómber, pantalones de chándal y zapatillas deportivas, el exportero del Real Madrid llegaba a la capilla ardiente tan solo minutos después que José Luis Cabrera, actual pareja de Sara. Antes de reencontrarse con su exmujer se detenía para mostrar sus condolencias a varios familiares que se encontraban en la puerta del velatorio.
Pese a que Sara no ha abandonado en ningún momento la sala donde se encuentra velando los restos mortales de su madre, sí lo ha hecho su hermana, Irene Carbonero, quien, visiblemente afectada, se ha dejado ver en las inmediaciones del recinto recibiendo el consuelo de sus seres queridos.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono