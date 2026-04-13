Iker Casillas y José Luis Cabrera arropan a Sara Carbonero en el último adiós a su madre

Sara Carbonero se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida. Tal y como ha confirmado este lunes la revista ¡HOLA!, su madre, Goyi Arévalo, ha fallecido tras hacer frente a una larga enfermedad. Un duro revés para la periodista, quien siempre ha presumido de la inquebrantable relación con su progenitora, su pilar fundamental.

Demostrando una vez más la buena relación que mantienen, Iker Casillas no ha dudado en aparcar sus compromismos profesionales para trasladarse hasta el tanatorio de Corral de Almaguer y brindar apoyo a su exmujer y madre de sus tres hijos en estos duros momentos.

Con un atuendo casual, compuesto por una cazadora tipo bómber, pantalones de chándal y zapatillas deportivas, el exportero del Real Madrid llegaba a la capilla ardiente tan solo minutos después que José Luis Cabrera, actual pareja de Sara. Antes de reencontrarse con su exmujer se detenía para mostrar sus condolencias a varios familiares que se encontraban en la puerta del velatorio.

Pese a que Sara no ha abandonado en ningún momento la sala donde se encuentra velando los restos mortales de su madre, sí lo ha hecho su hermana, Irene Carbonero, quien, visiblemente afectada, se ha dejado ver en las inmediaciones del recinto recibiendo el consuelo de sus seres queridos.