Una íntima amiga de Maxi Iglesias siembra la duda sobre su romance con Aitana Sánchez-Gijón

Íntima amiga de Maxi Iglesias desde que sus caminos se cruzaron en el rodaje de la serie 'Física o química' en 2008, Angy Fernández ha sido la última en reaccionar al apasionado romance que el actor estaría viviendo desde hace varias semanas con Aitana Sánchez-Gijón y sobre el que por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente a pesar de que sus imágenes besándose en plena calle -publicadas por la revista Lecturas- no dejarían lugar a dudas sobre su incipiente historia de amor.

"Yo no tengo ni idea de eso, yo que se ha... Pero no tengo ni idea, el otro día estuve con él y no me comentó nada, y si no me comentó nada es que quizás no hay nada, entonces no lo sé. A lo mejor es más revuelo mediático, que ya sabéis que a veces la liáis un poco" ha expresado la actriz, sembrando la duda sobre la nueva pareja sorpresa de la temporada.

Sin embargo, no ha dudado en salir al paso del revuelo que se ha creado por la diferencia de edad entre ambos (ya que Aitana tiene 57 años y Maxi 35): "Es un debate ya muy injusto y eso me parece muy fuerte. Cuando Leonardo Di Caprio está cada año con una modelo de 25 años no se dice nada, se aplaude. Y si Aitana Sánchez- Gijón quiere estar con uno 20 años menor, hola, buenas tardes, pues claro. Es que me parece ya, así que mira, si es así, si esto es real... que no lo sé". "Si están juntos que estén y que sean felices. La verdad que los dos son muy guapos, Maxi es muy guapo" ha zanjado.

Al margen de mantenerse al margen del idilio de su amigo y la ganadora del Goya de Honor en 2025, Angy se ha convertido en noticia por disfrutar de la Semana Santa en Málaga con Antonio Banderas y las hermanas María, Marta y Lucía Pombo. Como ha revelado, "yo tengo que decir que no seguía a las Pombo, o sea, me caían bien cuando las veía en alguna cosa, decía que majas, pero me han sorprendido para bien. Me parecen una familia súper agradable, me trataron con mucho cariño, son súper respetuosas, de verdad, y luego me acuerdo que subieron cosas de Semana Santa de Málaga y la gente poniéndoles verdes encima que estaban dando valor a Semana Santa de Málaga, que de verdad es impresionante, creo que hay que verla una vez en la vida y en vez de decir qué guay que gente con tanta proyección, hable de nuestra Semana Santa, las critiquen, entonces me da rabia eso, no sé".

"Yo hablé bastante con ellas y no estaban todo el rato con el móvil. O sea, evidentemente querían documentar porque es su vida, ellas tienen hasta un reality, entonces sacaban todas las tronos, pero es que yo también estuve con el móvil grabando los tronos para pasárselo a mi madre, entonces es su profesión, es que ellas viven de eso, entonces yo puedo entender que estén pegadas al móvil" ha defendido.

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Y sobre Antonio Banderas, Angy confiesa que "es la persona más increíble. Me ha dado una oportunidad increíble, es amigo y me trata como a su familia, así que estoy agradecida. Porque una persona así, te trate tan bien y encima sea tan buena anfitrión de su tierra, increíble la verdad".