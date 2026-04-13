Jesulín de Ubrique vuelve a la música cantando un himno de Asturias, treinta años después de su mítico "Toda"

Tu cara me suena está de regreso en Antena 3 y lo ha hecho por todo lo alto. La decimotercera edición del talent show, producido por Gestmusic (OT), desembarcó en la noche del viernes siendo líder absoluto con un 20,9% de share y más de 1.700.000 espectadores. El concurso presentado por Manel Fuentes contó con tres de sus históricos ganadores como maestros de ceremonias: Melani García, Agoney y Angy Fernández, quienes cedieron el testigo al nuevo elenco de celebrities que durante las próximas semanas se meterán en la piel de reconocidos artistas.

Una de las imitaciones más esperadas de la gala fue sin duda la de Jesulín de Ubrique. Más allá de su debut en el formato, su presencia supone la vuelta a los escenarios cuando se celebran los treinta años de su mítico "Toda". "Canté ´Vuela amigo, vuela alto´ y me vine arriba. En dos meses había grabado un disco y al mes y medio me retiré", bromeaba junto al resto de sus compañeros en los instantes previos a su salida a plató.

Ante la divertida mirada del jurado, Janeiro descendía del clonador caracterizado como el cantante Melendi para empezar a entonar las primeras notas de un clásico del asturiano: "Caminando por la vida", que rompió las listas de éxitos allá por 2005. Con su desparpajo habitual, le puso ganas a la imitación del ovetense y derrochó simpatía en un número con el que Àngel Llàcer le dio la bienvenida y celebró su participación: "Es un regalo porque tú eres una persona atrevida, divertida, que no tiene obstáculos y que tiene ganas de probar cosas nuevas. ¡Este programa es para ti y se nota!".

Estrenándose en la clasificación con un total de veinticinco puntos recibidos por el jurado, un sexto puesto, el gaditano bromeó sobre su falta de memoria para aprenderse las letras de las canciones, de cara a próximas galas. "Tú puedes darnos más", valoró Florentino Fernández.

El casting de Tu cara me suena 13

Nueve rostros del mundo de la televisión, música y redes sociales conforman el nuevo elenco del talent, que desde su estreno en 2011 ha tenido en sus filas a consolidados artistas de nuestro panorama como Bertín Osborne, David Bustamante o la eurovisiva Melody. Jesús Janeiro, Sole Giménez, J Kbello, Paula Koops, María Parrado, Martín Savi, Cristina Castaño, Aníbal Gomez y Leonor Lavado nos harán disfrutar cada semana en la que promete ser una de las ediciones con más alto nivel de su historia.

En la mesa del jurado, tras la baja de Carlos Latre por su fichaje en Mediaset, Flo repite por segundo año consecutivo sumándose a los veteranos Àngel Llàcer, Lolita y Chenoa. Tu cara me suena cerró como líder indiscutible su duodécima edición con una media del 21,7%, siendo esta la más vista desde 2017.