Montoya reaparece y habla sobre su relación con Anita Williams: "Las preguntas de mujeres se las hacemos a Luis Miguel"
"A mí me gustan mucho las mariscadas, pero qué hacemos, mi alma", ha contestado ante la insistencia de la prensa
José Carlos Montoya ha reaparecido con motivo del macroconcierto Los40 Primavera Pop, allá donde hay música y él puede brillar, está y hace gala de su habitual simpatía con sus seguidores y los medios de comunicación, a los que ha aclarado cuál es su estado civil y muy especial cómo es su relación con Anita Williams.
"Esas preguntas de mujeres, de para allá para acá, eso, se las hacemos a Luis Miguel mejor", ha dicho el de Utrera. La suya era una pareja que al público le gustaba y que, a pesar de los intentos, no terminó de avanzar: "A mí me gustan mucho las mariscadas, pero qué hacemos, mi alma, al final los caminos siguen y ya está, sin problema".
Montoya no echa la vista atrás, lo tiene claro: "Yo me siento muy tranquilo, yo estoy con mi conciencia tranquila, súper contento, feliz y ya está, no hay problema". No quiere comulgar con ruedas de molino: "Pregúntame del Betis, mejor, es que no tengo más nada que decir, tampoco siento que interese porque pienso que no aporta realmente nada porque es algo que ya no tiene sentido".
Por su parte, la pareja Montoya-Anita Williams ya es historia: "Yo no tengo que abrir y cerrar puertas, ya está como está. Las cosas han pasado y se han pasado. Ya es otra cosa que uno quiera seguir siempre viviendo de lo mismo, es un poquito aburrido, todas las personas se enamoran, se dejan, pero ya está. Yo por vivo por otro lado, le deseo lo mejor".
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