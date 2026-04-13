La suegra de Alejandra Rubio manda un mensaje tras su regreso a Asturias y antes de la operación "para que se lo extirpen": " Te ahorras el viaje"

Las últimas semanas no han sido fáciles para Terelu Campos. A las críticas recibidas por su hija Alejandra Rubio tras anunciar su segundo embarazo en '¡De viernes!' después de afirmar por activa y por pasiva que ella no vendía su vida privada, y a su sorprendente decisión de dejar temporalmente la televisión para disfrutar con tranquilidad de su próxima maternidad junto a Carlo Costanzia, se sumaba el enfado y decepción de su hermana Carmen Borrego y su sobrino José María Almoguera con su la influencer por no haberles contado que estaba de nuevo embarazada antes de hacerlo público vía exclusiva.

Polémicas que han pasado factura a Terelu, a la que antes de Semana Santa le salía un orzuelo en el ojo debido a la bajada de defensas provocada por el estrés que ha sufrido por los ataques a su hija. Y aunque creía que con descanso y tratamiento solventaría su dolencia, esta ha empeorado y, como ella misma revelaba ante las cámaras de Europa Press tras acudir a una revisión oftalmológica, este lunes 13 de abril pasará por quirófano para que se lo extirpen.

Una intervención menor que la tiene muy preocupada, y a la que ha reaccionado su 'consuegra' Mar Flores deseándole lo mejor a pesar de que su relación continúa siendo de lo más distante a la espera de convertirse en abuelas de su segundo nieto: "La verdad es que no me he enterado", pero "claro" que le deseo lo mejor ha expresado a su llegada a Madrid tras cumplir con la promoción de sus memorias, 'Mar en calma', en Asturias.

Respecto a la gastrointeritis que ha sufrido Alejandra en Semana Santa y por la que tuvo que acudir al hospital, la modelo ha reconocido que "sabéis que yo no hablo con ellos. Entonces ahorraros el viaje, porque yo es que no hablo de ellos". "Pues fenomenal todo" ha zanjado cuando Europa Press le ha informado de que su nuera ya está recuperada.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se alegre por su embarazo, y con una sonrisa ha dejado claro que "todo está muy bien, la verdad que sí, muy bien". "Están muy bien los dos. Yo te lo agradezco, la verdad, gracias por tus felicitaciones, pero que te ahorras el viaje porque la verdad que no voy a contestar nunca a nada que no sea cosas mías. El libro fenomenal, muy contenta con 'Decomaster' y nada" ha sentenciado, evitando entrar en detalles sobre su relación con Carlo y Alejandra