Terelu Campos reaparece con un solo ojo visible y confirma su futuro laboral: "Ya se lo he dicho"

Tras varias semanas soportando las molestias de un orzuelo que incluso la había mantenido alejada de algunas apariciones públicas, Terelu Campos ha decidido poner punto final al problema y someterse a una pequeña intervención para extirpárselo definitivamente. La colaboradora acudía este lunes a una clínica oftalmológica de Madrid para pasar por quirófano y poder retomar su rutina con total normalidad, en un momento especialmente delicado para ella por la nueva polémica generada tras la publicación del libro de Edmundo Arrocet. Una mezcla de estrés, exposición mediática y malestar físico que, según su entorno, ha terminado pasándole factura.

La llegada de Terelu a la clínica no ha estado exenta de tensión. Sorprendida por la presencia de los medios a las puertas del centro médico, la presentadora aparecía con el rostro muy serio y visiblemente incómoda. A toda prisa y con gesto contrariado, solo acertaba a decir a los reporteros: "De verdad chicos, me parece... me da hasta vergüenza", dejando claro que le incomoda profundamente que algo tan íntimo y menor como un orzuelo se convirtiera también en noticia. Pese a todo, ha mantenido la educación, aunque ha evitado detenerse o dar más explicaciones ante las preguntas.

Tiempo después, muy relajada y sin ningún tipo de dolor, ha reaparecido Terelu Campos a la salida de la clínica oftalmológica en la que ha sido intervenida del orzuelo que tenía en el ojo y que tantas molestias le ha causado en las últimas semanas. Con el ojo tapado con un apósito, la colaboradora de televisión caminaba agarrada al brazo de su hermana Carmen Borrego que le ha acompañado en este pequeño trámite.

"Bien, la doctora Barrancos me ha dicho que muy bien" confirmaba la propia Terelu ante las cámaras dejando claro que ha sido una intervención sin mayor riesgo. En cuanto a cuales son los siguientes pasos a seguir, Terelu aseguraba que no debe guardar reposo y que puede retomar la rutina cuanto antes: "Yo mañana voy a ir a trabajar, ya se lo he dicho.Me pondré las gafas otra vez y ya está". Aunque las imágenes muestran que esta pequeña intervención no le ha dejado nigún tipo de secuela, Terelu sí que reconocía que tenía la boca "como una zapatilla" debido a la anestesia.

Ajenas al gran revuelo que se está formando por la publicación del nuevo libro de Edmundo Arrocet y su polémica portada, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego dejaban claro que no era el momento de hablar de ello: "¿Tú crees que es el momento, corazón, compañero? Muchas gracias a todos".