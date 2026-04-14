Comunicado de Anabel Pantoja tras el paso de su hija por el hospital: "Horribles"

Anabel Pantoja ha confesado que no pasa por su mejor momento. Si la semana pasada, Anabel Pantoja compartía, con gran emoción y entusiasmo, cada detalle de su Semana Santa —marcada por la ilusión de ver a su hija, Alma, desfilando por primera vez vestida de nazarena y su reencuentro con su primo Kiko Rivera—, ahora la realidad es bien distinta: la influencer y su pequeña permanecen en cama, sin apetito y con un gran mal estar, cuentan desde Outdoor.

"Tenemos un virus en casa. Estamos las dos tumbadas sin apetito, sin ganas de vivir, mal estar...". Tras la preocupación que ha suscitado esta publicación, Anabel Pantoja ha compartido un vídeo instantes después para explicar con mayor detalle que es lo qué le pasa y cuál es su estado de salud en estos momentos: "No sé que tipo de virus o qué organismo tenemos en el cuerpo las dos porque nos tiene tumbadas, parece que nos ha picado la mosca tse-tse. Estoy empapada en sudor y no tenemos apetito. El fin de semana que vienen mis amigos de visita, caemos malas", se ha lamentado Anabel Pantoja, que más tarde ha mostrado otra imagen en la que aparecía en el hospital: "Mi sábado se ha resumido en ir al médico, comprar dieta blanda y deprimirme".

Ahora la influencer ha vuelto a emitir un comunicado sobre cómo se encuentra. "Hemos estado muy, muy malitas", comienza expresando la sobrina de Isabel Pantoja, que sentía que le debía esta explicación a sus seguidores, que han estado pendientes a cualquier novedad relacionada con su estado de salud. Especialmente, después de que hace unos días compartiese una imagen desde el hospital, con una vía intravenosa.

"Tuve que suspender el viaje. Tenía trabajo esta semana, pero lo he pospuesto... y bien. Lo primero es la salud. Si no tienes salud, no puedes hacer nada", ha reflexionado la que fuera participante de 'Supervivientes',.

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El diagnóstico médico que les han dado tras su paso por el hospital ha sido un virus estomacal. "Han sido unos días horribles, de malestar, de dolor de cuerpo, destemplanza, barriga, sin apetito...", resume Anabel Pantoja, que al menos se consuela sabiendo que ya están "buenas" y recuperándose en casa.