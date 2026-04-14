Isa Pantoja se aleja todavía más de su madre y de su hermano: "Personas que aporten cosas positivas y bonitas"
Esto es lo que ha ocurrido
Han pasado muchos años desde que el vínculo entre Isabel Pantoja y María del Monte saltó por los aires, y eso hizo que Isa Pantoja y su madrina dejaran de verse cuando ella aún era casi una niña. Desde entonces, su relación quedó congelada en el tiempo, a pesar del cariño que ambas siempre habían dejado entrever.
En los últimos años se había producido un acercamiento discreto, pero ha sido esta Semana Santa cuando la reconciliación se ha hecho completamente visible. Las imágenes de ambas compartiendo balcón en Sevilla, acompañadas por el hijo de Isa, han sorprendido a todo el mundo y se han interpretado como la confirmación de que han recuperado su relación. La propia artista sevillana, muy prudente con su vida privada, ha admitido públicamente el fuerte vínculo que la sigue uniendo a su ahijada y ha definido ese reencuentro como "un momento precioso", dejando claro que su cariño permanece intacto a pesar de los años y de los conflictos familiares ajenos.
Relación
En este nuevo contexto, Isa Pantoja asegura que va a seguir dándole normalidad a su buena relación con ella: "Es que estoy muy contenta porque tenía ganas de pasar más tiempo con ella y eso. Y en verdad, pues, ¿por qué ocultarlo, no? Al final, lo estamos viviendo de una manera muy normal y como siempre tuvo que ser. Y ya está". La hija de Isabel Pantoja lanza además una pulla a la tonadillera y a su hermano Kiko Rivera al afirmar que la cantante sí que forma parte de su familia: "Sí, claro. O sea, personas que aporten cosas positivas y bonitas, pues siempre son bienvenidas a nuestra familia". Y, preguntada por la entrevista del DJ en televisión, zanja el tema con un tajante: "Nada, no quiero decir nada".
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar