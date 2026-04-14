Kiko Rivera llama 'mantenida', 'interesada', e 'infiel a Irene Rosales y se lanza la dura confesión: "Más de una vez"

Una semana después de estallar contra Irene Rosales llamándola "mantenida" y acusándola de haber empezado su relación con Guillermo antes de su separación, Kiko Rivera se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para aclarar las razones de su demoledor (y criticado) ataque a su exmujer.

Más tranquilo, y reconociendo que se equivocó en las formas, el hijo de Isabel Pantoja ha revelado que cuando concedió su primera entrevista estaba muy enfadado con la andaluza porque se había negado a cambiarle las fechas en las que iba a estar con sus hijas en Semana Santa -y en las que tenía previsto llevar a las pequeñas a ver a su abuela a Canarias- argumentando que tenía un viaje programado con las niñas y no podía cambiar los billetes. Algo que no era cierto, ya que el Lunes Santo se cruzó de frente a Irene con su novio cuando estaba viendo procesiones con Lola García y con su prima Anabel Pantoja.

Y, aunque ha rebajado el tono, no ha dudado en volver a tachar a su exmujer de 'mantenida' y asegurar que se niega a darle la custodia compartida por motivos económicos después de exigirle hasta en tres ocasiones un aumento la cantidad que le pasa mensualmente por convenio, y que incluye el pago de la vivienda en la que vive con las niñas, el colegio, o el coche.

Además, ha insistido en que Irene estaría con Guillermo antes de poner fin a su matrimonio, asegurando que un día 'desapareció', no cogía el teléfono ni estaba con sus hermanas (con las que le dijo que estaría) y que, aunque ella justificó que se había 'perdido' para pensar, un paparazzi amigo de Kiko la habría fotografiado con su nuevo novio.

Y, a diferencia de él que la primera vez que vio al empresario de cesped fue cordial y le saludó con un abrazo, su exmujer habría ignorado olímpicamente a Lola durante una videollamada a sus hijas en la que estaba al lado la bailaora.

Acusaciones a las que Irene piensa responder punto por punto este martes en su regreso al plató de 'El tiempo justo'. A pesar de que ha dejado claro que no quiere alimentar su conflicto con Kiko por el bienestar de sus pequeñas, la influencer no está dispuesta a callarse y que el dj la deje de 'mantenida', 'interesada', e 'infiel'.

"Yo voy a trabajar. El hacha de guerra está más que enterrado, pero obviamente tendré que aclarar cosas, pero ni mucho menos defenderme ni echar más leña al fuego" ha expresado ante las cámaras de Europa Press antes de coger el AVE a Madrid.

Y aunque no ha querido aclarar si es cierto que 'ignoró' a Lola, y que se negó a cambiar los días en Semana Santa a Kiko para que sus niñas pudiesen visitar a Isabel Pantoja, sí ha negado que existan fotos con Guillermo antes de su separación: "Quiero verlas porque no sé. Lo mismo utilizan la IA y ponen a alguien al lado. Claro que no me lo creo. Si yo estuve sola" ha asegurado rotunda. "Más de una vez me debería haber perdido. Más de una vez" ha reconocido, dejando claro que "no me preocupa, de verdad que no", que su exmarido haya insinuado que le fue desleal al final de su relación.