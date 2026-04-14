Lara Álvarez, muy franca tras su separación: "No voy a hablar de él"

Centrada en la grabación de la próxima edición de 'El Desafío', que protagoniza junto a otros rostros conocidos como Amelia Bono, Miguel Ángel Muñoz, Violeta Mangriñán, o Melody, Lara Álvarez ha hecho un parón en el rodaje de su nuevo e ilusionante proyecto para presentar la colección 'Dolce vita' de la marca de calzados Carmela de la que es embajadora desde hace años.

Radiante con un vestido negro con abertura lateral con el que ha presumido de bronceado después de disfrutar de la Semana Santa en su Asturias natal con su familia, la presentadora ha confesado que es "fan del verano" y que está deseando que lleguen las vacaciones. "El mar, el fresquito, esas terracitas al sol, ese disfrute, ese 'Dolce far niente', de no hacer nada, rascarte el ombligo, como digo yo, y ver qué planes te van surgiendo sobre la marcha. Me gusta el calor, me gusta la playa y me gusta mucho el salitre en el cuerpo" ha expresado para explicar qué es para ella la auténtica 'Dolce vita' como guiño a la nueva colección de la firma.

Pero antes, el próximo 29 de mayo, Lara cumplirá 40 años. Una cifra redonda que adelanta que celebrará por todo lo alto de una manera inolvidable con "un fiestón" con sus padres, sus hermanos, y sus amigos más cercanos. "Coincide con la final de 'El Desafío', o sea que va a ser muy especial este cambio de década. Me hace mucha ilusión, lo cojo con muchísimas ganas y ya te digo, es que es un momento muy positivo. En este nuevo proyecto también, loco proyecto, séptima edición. Y verás heridas de guerra por todos lados, moratones, etcétera, pero qué aprendizaje y qué regalo de programa, la verdad" ha desvelado con una sonrisa, destacando que sus compañeros son "un regalo" y que han hecho una auténtica piña.

"He descubierto una Lara más vulnerable de lo que creía y esto me está encantando. Una Lara más permisiva, una Lara no tan autoexigente, que esto os lo he contado muchas veces, que soy muy perfeccionista, muy autoexigente y este programa me está enseñando a darlo todo cuando tienes que darlo y que si las cosas no salen como tú te esperas, no pasa nada. Y esto es liberador totalmente. Después de 20 años de profesión y de estar en contacto directo con la televisión y quizá un poco más con ese parapeto de ser presentadora y llevar un poco más el control... De repente el dejarte llevar por el juego, por el programa, es nuevo, es ilusionante, es emocionante y lo estoy disfrutando como una niña" admite, asegurando que con su experiencia en 'El Desafío' ha entendido mejor a los concursantes de 'Supervivientes'.

Un gran momento tanto a nivel profesional como personal a punto de cumplir los 40 del que no forma parte Perico Durán, con el que ha confirmado su ruptura definitiva tras darse una tercera oportunidad a finales de 2025 después de anunciar su separación en mayo, solo seis meses después de su reconciliación una década después de vivir una breve pero apasionada historia de amor.

"No voy a hablar de él, pero yo estoy muy bien. Estoy disfrutona, en un momento emocionalmente como muy en paz, muy en armonía, mentalmente más madura. Y físicamente me encuentro muy bien, me encuentro sana y creo que es un gran momento. Estoy en una relación preciosa de amor propio en este momento, donde creo que es fundamental para estar, como te digo, en armonía y en paz con uno mismo" ha confesado, dejando entrever que lo último en lo que piensa ahora es en volver a enamorarse tras su varapalo sentimental con el piloto.

"Disfrutar el momento"

Y es que, como ha expresado, "cada momento al final es una evolución para cada uno y hay que estar presente. No mirar atrás, no mirar adelante, que no sabes lo que va a venir, sino disfrutar el momento presente". "Quedarte anclado en el pasado es un error. Yo creo que el pasado te enseña, te ayuda. Creo que al final uno en el pasado lo hace lo mejor que puede con lo que tiene y que es una oportunidad de aprendizaje y de evolución para conocerte mejor y para seguir superándote en el día a día" reconoce.