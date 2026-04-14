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Cambios en la pública

RTVE retira la segunda entrega de 'La revuelta' de los jueves y devuelve a Broncano a su horario habitual tras los datos de las últimas semanas

La 1 dejará de emitir una doble ración del programa en la noche de los jueves y cubrirá esa franja con cine mientras mantiene pendientes varios estrenos para el prime time

David Broncano en 'La revuelta'

David Broncano en 'La revuelta' / LA 1

Carlos Merenciano

Madrid

RTVE ha decidido mover ficha con 'La revuelta' y poner fin, al menos por ahora, a la emisión extra de los jueves en prime time. El cambio, avanzado por El Confidencial, ya se refleja en la programación de La 1 para este jueves 16 de abril, donde David Broncano conserva su pase habitual de las 21:45, pero desaparece la segunda entrega que la cadena había venido usando en las últimas semanas para reforzar su noche. 

La nueva parrilla deja después de 'La revuelta' una sesión de cine bajo el sello 'El cine que somos'. La 1 emitirá a las 23:00 horas 'Un lío de millones' y, ya de madrugada, 'Buscando a Coque'. El movimiento supone un repliegue claro respecto a la estrategia reciente, en la que RTVE había duplicado el formato de Broncano mientras esperaba el hueco para otras apuestas de primavera. 

El ajuste llega tras el flojo rendimiento de la segunda emisión del pasado jueves 9 de abril, la que contó con Fran Perea como invitado. Esa entrega firmó un 8,3% de cuota y 578.000 espectadores, una marca que se situó entre las más bajas del programa desde su estreno. La semana anterior, además, RTVE ya había prescindido de esa doble entrega con motivo de Jueves Santo. 

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Así, Broncano se queda de nuevo solo con su pase habitual y La 1 vuelve a tirar de cine para completar una de sus noches más difíciles. Falta por ver si este cambio es solo una solución provisional o si RTVE da ya por cerrada la idea de convertir los jueves en una noche de doble 'La revuelta'. 

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