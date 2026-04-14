Susanna Griso confiesa su dura pérdida: "Los perros peligrosos se lo zamparon"
"Un gran disgusto"
Susanna Griso ha vivido uno de los episodios más impactantes y dramáticos de su vida. Tras viajar a París con María Zurita para ser testigo de excepción del premio que ha recibido el Rey Juan Carlos en la Asamblea de Francia por su libro de memorias, 'Reconciliación', la presentadora de 'Espejo Público' y su prometido, Luis Enríquez Nistal, acudieron a una residencia canina para ampliar su familia perruna con dos nuevos miembros.
Lo que no imaginaba es que este momento de felicidad -ya que la periodista siempre ha presumido de su amor por los animales- se convertiría en una pesadilla cuando su mascota Obi, un precioso caniche color canela que adoptó en Asturias en 2023 y que debía su nombre al personaje de 'La guerra de las galaxias' Obi Wan Kenobi, era devorado por otros canes ante sus propios ojos.
Tal y como ha revelado el tertuliano Carlos Pérez Gimeno en la Crónica Rosa de 'Es la mañana de Federico' en EsRadio, el perrito "se escapó y entró donde estaban los rottweilers, y los perros peligrosos se lo zamparon". "Susanna se llevó un soponcio enorme, un gran disgusto" al ver a uno de sus compañero de vida asesinado a pocos metros de donde se encontraba, dejando en el aire si la presentadora va a emprender medidas legales por lo sucedido.
Y aunque Susanna no se ha pronunciado públicamente sobre este impactante y traumático suceso, sí ha compartido a través de sus redes sociales que su otra mascota, una galga llamada Kali con la que siempre estaba Obi, ya tiene nuevos 'amiguitos'. Dos cachorros de caniche (misma raza que su perrito trágicamente fallecido) en color canela y marrón que han llegado a su hogar para intentar aliviar el dolor que tanto la periodista como su novio -con el que ultima los preparativos de su boda, que se celebrará el próximo 25 de julio en la Costa Brava- sienten tras haber presenciado la violenta muerte de su can.
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