La hija de Isabel Pantoja, obligada por la situación a vender su casa: "Me dice que la vende por dos motivos"

En la primavera de 2024, solo seis meses después de darse el 'sí quiero', Isa Pantoja y Asraf Beno cumplían un sueño al convertirse en propietarios de su primera casa. Un bajo con jardín situado en una urbanización en una zona emergente de El Puerto de Santa María (Cádiz) -con piscina comunitaria y pista de pádel- que adquirían por una cantidad cercana a los 200.000 euros y reformaban a su gusto para convertirlo en el hogar ideal para formar su propia familia junto a Alberto (12), fruto de la relación de la hija de Isabel Pantoja y Alberto Isla.

Sin embargo, apenas dos años después la pareja ha decidido poner a la venta su residencia, que cuenta con 80 metros cuadrados útiles y un jardín privado de más de 200, por 391.000 euros. Una sorprendente decisión que han revelado este martes en 'El tiempo justo', donde el colaborador Miguel Frigenti ha apuntado que la razón sería que la vivienda "venía con desperfectos, grietas y humedades", que habrían tenido problemas con la promotora, y que se habría convertido en un auténtico "quebradero de cabeza" para la hermana de Kiko Rivera.

Algo que ha desmentido Alexia Rivas después de hablar con Isa. "Me dice que la vende por dos motivos. Porque esta se les quedaba pequeña y porque ha encontrado una casa perfecta para ellos. Y el precio es el que es porque la casa es tan bonita y tan perfecta que no la va a regalar" ha explicado.

Una vivienda luminosa y decorada hasta el más mínimo detalle que cuenta con tres dormitorios, dos baños, una moderna cocina en tonos blancos abierta a un gran salón en el que la familia pasa la mayor parte de su tiempo, y salida directa a un gran jardín de césped artificial en el que tienen una piscina privada -que instalaron el verano pasado y les habría costado apróximadamente 20.000 euros-, zona infantil con columpio y piscina de bolas, una chimenea exterior y una gran mesa para comer al aire libre. Además, tiene garaje privado, calefacción y aire acondicionado, y el comprador la adquiriría con los muebles de diseño elegidos personalmente por la pareja. De ahí que la hayan puesto a la venta por casi el doble de lo que les costó, ya que han invetido mucho tiempo y dinero en que todo estuviese a su gusto.

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Minutos después de salir a la luz la noticia, Isa ha atendido a las cámaras de 'El tiempo justo' y ha expresado que la llegada de su hijo Cairo a sus vidas en junio de 2025 ha sido un motivo determinante para tomar esta decisión: "Necesito más espacio, es pequeñita. Tenía mi vestidor y nació Cairo, quiero otras habitaciones" ha asegurado.