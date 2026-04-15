Paula Echevarría estalla tras lo ocurrido en el funeral de la madre de Sara Carbonero: "Siento vergüenza"

Paula Echevarría y Sara Carbonero son amigas. Muy buenas amigas. Y como no podía ser de otra forma, la actriz asturiana ha estado al lado de la periodista en uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre, Goyi Arévalo, después de una larga enfermedad. Su despedida tuvo lugar en un funeral íntimo en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de su pueblo natal, Corral de Almaguer, en Toledo.

Pese a la triste noticia y el dolor de la familia, Sara Carbonero ha acaparado los objetivos de cámaras de todo el país. La influencer candasina no ha podido con la situación y ha estallado. "Siento vergüenza", empiezan diciendo, "al ver las imágenes de dolor convertidas en exposición mediática".

La actriz se ha expresado en estos términos tan duros contra los medios de comunicación a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. "Entiendo que sé de una noticia, entiendo que se cubra la noticia de alguna forma... ¿Pero de verdad es necesario tener que mostrar tanto?", criticó.

Preocupación por Sara Carbonero tras la muerte de su madre: "Si no te hubieras ido, sería tan feliz" / EP

Y continuó: "¿Grabar durante 900 largos metros a personas que están rotas de dolor despidiendo a un ser humano?" "Lo siento, me parece inhumano", remató.

Larga enfermedad

A pesar de la discreción con la que Sara Carbonero siempre llevó su vida privada, en 2024 salió a la luz el delicado estado de salud que estaba atravesando su madre, uno de sus grandes pilares y su principal apoyo tanto durante el cáncer de ovario que sufrió en 2020, como en la crianza de los dos hijos que tiene en común con Iker Casillas, Martín y Lucas.

Hace apenas un mes, Sara homenajeaba a su madre felicitándola por su cumpleaños con una preciosa imagen junto a sus nietos mirando al mar y la canción 'Ese que me dio la vida' de Alejandro Sanz, como banda sonora. "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más", confesaba entonces.