Alejandra Rubio desvela el sexo de su segundo bebé junto a Carlo Costanzia: "No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados"

Hace unas semanas, Alejandra Rubio hacía pública su decisión de abandonar la televisión de forma indefinida: "Me voy a retirar, no me compensa". Un anuncio que llegaba tan solo días después de su polémica y sincera entrevista en el programa ¡De Viernes!.

Sin embargo, la hija de Terelu Campos continúa acaparando numerosos titulares. Gran parte de ellos relacionados con la llegada de su segundo hijo. Pese a que tiempo atrás ya había rumores, no fue hasta su polémica entrevista en ¡De Viernes!, cuando Alejandra confirmó lo que muchos ya sospechaban: estaba embarazada. Una noche en la que también se sinceró sobre lo duro que ha sido para ella conciliar su vida personal con estar siempre situada en el foco mediático.

Centrada en su profesión como escritora y pese a querer estar alejada de los medios, Alejandra no ha abandonado en ningún momento a su comunidad digital, y es por eso que hace unas horas compartía a través de sus redes sociales una de las publicaciones más emotivas: un tierno vídeo en el que muestra la reacción de Carlo Costanzia tras desvelar el sexo del bebé que esperan.

"No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados pero… tus papis te esperan pequeña", señala. En el post no solo confirman que se trata de una niña, sino que en sus planes tampoco entraba convertirse (por el momento) en padres por segunda vez.

Las imágenes hablan por sí solas. Pese a haber recibido gran sorpresa, ambos esperan emocionados la llegada de su "pequeña".