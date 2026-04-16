Alejandra Rubio desvela el sexo de su segundo bebé junto a Carlo Costanzia: "No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados"
La hija de Terelu Campos ha compartido un emotivo vídeo en sus redes sociales donde hace público el género de su segundo hijo
Hace unas semanas, Alejandra Rubio hacía pública su decisión de abandonar la televisión de forma indefinida: "Me voy a retirar, no me compensa". Un anuncio que llegaba tan solo días después de su polémica y sincera entrevista en el programa ¡De Viernes!.
Sin embargo, la hija de Terelu Campos continúa acaparando numerosos titulares. Gran parte de ellos relacionados con la llegada de su segundo hijo. Pese a que tiempo atrás ya había rumores, no fue hasta su polémica entrevista en ¡De Viernes!, cuando Alejandra confirmó lo que muchos ya sospechaban: estaba embarazada. Una noche en la que también se sinceró sobre lo duro que ha sido para ella conciliar su vida personal con estar siempre situada en el foco mediático.
Centrada en su profesión como escritora y pese a querer estar alejada de los medios, Alejandra no ha abandonado en ningún momento a su comunidad digital, y es por eso que hace unas horas compartía a través de sus redes sociales una de las publicaciones más emotivas: un tierno vídeo en el que muestra la reacción de Carlo Costanzia tras desvelar el sexo del bebé que esperan.
"No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados pero… tus papis te esperan pequeña", señala. En el post no solo confirman que se trata de una niña, sino que en sus planes tampoco entraba convertirse (por el momento) en padres por segunda vez.
Las imágenes hablan por sí solas. Pese a haber recibido gran sorpresa, ambos esperan emocionados la llegada de su "pequeña".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Atropella a un amigo con su tractor en Yernes y Tameza, le sugiere que mienta en el hospital y acaba investigado por la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón