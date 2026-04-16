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Gran final

Ganador de 'Top Chef: Dulces y famosos' ayer: ¿Belén Esteban, Ivana Rodríguez o Roi Méndez?

La final del talent de RTVE terminó con la victoria de Ivana Rodríguez, que se impuso a Roi Méndez en el último duelo después de que Belén Esteban se quedara a las puertas del cara a cara definitivo.

Ivana Rodríguez, Belén Esteban y Roi Méndez en 'Top Chef'

Ivana Rodríguez, Belén Esteban y Roi Méndez en 'Top Chef' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

'Top Chef: Dulces y famosos' ya tiene ganadora. La primera edición del formato se resolvió anoche con el triunfo de Ivana Rodríguez, que logró imponerse en la gran final y llevarse el premio de 100.000 euros. La influencer acabó superando a Roi Méndez en el último enfrentamiento de la noche, mientras que Belén Esteban cayó antes del duelo decisivo. 

La gala final arrancó con cinco aspirantes todavía en pie: Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Ivana Rodríguez y Roi Méndez. El programa había planteado una noche de eliminación progresiva hasta dejar solo a dos nombres en la prueba definitiva. Primero cayeron Benita y Samantha, quedando todo en manos de Roi, Belén e Ivana. 

Belén Esteban, por su parte, se quedó a las puertas del duelo final y terminó quedando en tercera posición. Su salida dejó además uno de los momentos emocionales de la noche, al dedicar su paso por el concurso a su hija Andrea con una despedida muy personal, llena de lágrimas. Roi Méndez e Ivana Rodríguez consiguieron llegar hasta el final y se confirmó como el último reto en una edición que terminó resolviéndose entre ambos. 

La última prueba de la noche consistió en preparar un surtido de 25 mini pasteles: cinco unidades de cuatro variedades distintas y otras cinco de un postre de libre elección. Tras una cata larga y muy ajustada, el jurado tomó la decisión final y Paula Vázquez anunció en plató: “El ganador o ganadora de la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos' es… Ivana Rodríguez”. 

La final contó además con un apoyo muy especial para la vencedora. Georgina Rodríguez apareció por sorpresa para mandar un mensaje a su hermana antes del desenlace: "Has trabajado muchísimo. Verte ahí para nosotros es el mayor regalo. Lo has dado todo. He contactado tu nuevo talento. Estoy deseando verte pronto y a disfrutar de esta nueva etapa".

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Así que la respuesta a la gran pregunta de anoche ya tiene nombre: ni Belén Esteban ni Roi Méndez. La ganadora de la primera edición de 'Top Chef: Dulces y famosos' fue Ivana Rodríguez.

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