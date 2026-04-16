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Pablo Alborán reivindica en 'El hormiguero' que le hagan castings como actor: "Me encantaría que me dieran la oportunidad, aunque luego sea el 'no'"

El cantante defendió en Antena 3 que quiere seguir presentándose a pruebas de interpretación pese a su fama en la música y reconoció que no se ve, por ahora, en un gran musical

Pablo Alborán en 'El hormiguero'

Pablo Alborán en 'El hormiguero' / Antena 3

Carlos Merenciano

Madrid

Pablo Alborán aprovechó su visita de ayer a 'El hormiguero para hablar de una faceta que cada vez le interesa más: la interpretación. El cantante reivindicó en pleno programa la importancia de hacer castings y dejó claro que, pese a su popularidad en la música, quiere seguir ganándose cualquier oportunidad delante de una cámara desde cero.

Durante la conversación, Alborán explicó que para participar en 'Respira', la serie que protagoniza en Netflix, tuvo que pasar varias pruebas y que ese proceso fue importante precisamente para romper con la imagen que muchos tienen ya construida sobre él. El artista lo resumió así: “A mí me encantaría que me dieran la oportunidad de hacer un casting. Yo para ‘Respira’ hice tres castings”. Y añadió: “Quiero seguir haciendo casting aunque luego sea el ‘no’”.

El malagueño fue incluso más allá al explicar por qué considera necesario ese filtro en su caso. Según contó, su trayectoria musical juega a veces en su contra cuando intenta abrirse paso en otros terrenos: “Es verdad que al ser conocido ya por tu música, tú tienes un estigma. Bueno o malo, pero tienes un estigma. Tienes un prejuicio ya sobre mí, sobre mi música”.

Por eso quiso agradecer especialmente que, en ese proyecto, le permitieran defenderse como actor sin quedarse en la etiqueta de cantante famoso. Así lo expresó: “Agradezco tanto al que me hayan dado la oportunidad, porque de pronto se olvidaron de mí como cantante y compositor y tal. Y dijeron, ‘venga, vamos a hacer un casting donde podamos verte en muchas tesituras’”.

La conversación dio después un pequeño giro cuando Barrancas le preguntó si se plantearía hacer un musical. Ahí Pablo Alborán se mostró mucho más prudente y admitió que no termina de verse en ese formato, aunque sí quiso reconocer el trabajo de quienes están ahora mismo sobre ese escenario: “Fíjate, los musicales a mí, yo no me veo haciendo un musical”.

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Aun así, dejó claro que siente admiración por quienes sí se enfrentan a ese tipo de montajes cada noche: “Admiro muchísimo, por ejemplo, los que están haciendo el Kit Kat Club, los que están haciendo el Cabaret, me parece admirable”. Y remató con sinceridad: “Yo no sé si sería capaz”.

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