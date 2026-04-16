Susanna Griso rompe su silencio tras la trágica muerte de su perro: "Me ha generado mucho dolor"

Este lunes salía a la luz el dramático episodio que acababa de vivir Susanna Griso después de que una de sus mascotas -un precioso caniche color canela llamado Obi al que adoptó en 2023 durante unas vacaciones en Asturias y que se había convertido en el protagonista y la alegría de su casa- había fallecido trágicamente tras ser atacado por unos rottweilers.

"El perrito se escapó y los perros peligrosos se lo zamparon. Susanna se llevó un soponcio enorme, un gran disgusto" revelaba el periodista Carlos Pérez Gimeno en la Crónica Rosa de 'Es la mañana de Federico' en EsRadio, dejando en el aire si la catalana emprendería medidas legales por lo sucedido.

Y ha sido al inicio de 'Espejo Público' este jueves cuando la presentadora ha roto su silencio sobre este durísimo suceso. Confirmando que su adorado Obi fue devorado por unos rottweilers, ha querido aclarar que no sucedió en la residencia canina a la que había acudido con su prometido Luis Enríquez Nistal para adquirir dos nuevas mascotas, dos crías de caniche como su perrito fallecido, sino durante un paseo con su mascota por los alrededores de su domicilio a las afueras de la capital.

"Me ha generado mucho dolor y a mis hijos también porque era uno más de la familia" ha confesado, recordando emocionada que "al llegar a casa siempre nos recibía, y ha sido una noticia dolorosa".

Nuevos perritos

Y aunque ahora tiene dos nuevos perritos, que ella misma ha presentado a través de redes sociales y que a buen seguro se convertirán en los mejores compañeros de juegos de su galga Kali, ha reconocido al borde de las lágrimas que "esto no mitiga el dolor por la pérdida" de Obi.