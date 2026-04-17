Kiko Matamoros reaparece tras meses de silencio y desenmascara a Makoke: "Ella colaboró en la ocultación del delito"

Después de sentarse en el banquillo de los acusados de un presunto delito de ocultación de bienes entre 2009 y 2014 para no afrontar su deuda de más de un millón de euros con Hacienda, Kiko Matamoros y Makoke han abandonado la Audiencia Provincial de Madrid visiblemente satisfechos.

La modelo, porque la Fiscalía ha reducido su petición de 4 años de prisión para ella como cooperadora necesaria en la comisión del delito a 1 año y 9 meses, lo que indica que no entrará en la cárcel al no tener antecedentes penales.

Y Kiko, como ha expresado ante las cámaras tras el juicio, "porque por primera vez he oído de boca de quien lo ha negado públicamente durante muchísimos años la realidad de los hechos y una verdad incómoda, pero una verdad absoluta. Y es que quien ha pagado esa casa he sido yo".

"Ella colaboró"

"Efectivamente ella colaboró en la ocultación de ese bien, y el reconocimiento del delito. Algo que ha negado públicamente, que se ha hartado de decir que era un mentiroso por todos los platós, de decir que esa casa la había pagado ella. Bueno pues lo ha reconocido en la sala" ha añadido rotundo.

Respecto a la reducción de la petición por parte de la Fiscalía, el tertuliano ha asegurado que "para mí es muy satisfactorio. Son dos años lo que ha pedido la Fiscalía para mí, y 1 año y 9 mes para ella. La abogacía del Estado ha reducido sensiblemente la petición, pero para mí mantiene 3 años de petición que veremos en que queda". "Una vez que haya sentencia sino pues cabrá recurso en el Superior de Justicia" ha adelantado optimista.

"Creo que hoy es un día para celebrar, no por nada, sino porque para mí han sido muchos años de sufrimiento, de morderme la lengua, de tener que aguantar calumnias, injurias, mentiras" ha afirmando haciendo referencia a Makoke, a la que ha confesado que "sí he mirado" durante el juicio -aunque ella a él no- "porque de repente ha roto a llorar cuando ha conocido la petición fiscal, y ha llorado en la declaración".

Y, como ha afirmado tajante, "ya somos todos mayorcitos y sabemos a lo que nos exponemos en la vida. Y yo desde luego estoy muy relajadito, he entrado muy relajado y salgo muy relajado, lo dije desde el primer día que pisé aquí que venía a contar la verdad". "Otros vinieron a obstruir el procedimiento pero al final no han tenido más remedio que reconocer los hechos" ha explotado contra su exmujer.

La razón de que finalmente Lydia Lozano no haya tenido que declarar es, como ha explicado, porque "se ha renunciado a los testigos porque era evidente que ella una vez ha asumido los hechos y las culpabiidades de cada quien no tenía sentido. "No creo que me hubiera perjudicado porque el testimonio de Lydia iba en la direccion de que a ella el exmarido de Makoke, padre de Javier Tudela le había confesado sus intenciones de quedarse con esa casa" ha revelado.

"No solo me he quitado un peso, sino que ahora inicio un procedimiento" ha advertido. Y aunque no ha confirmado que sea contra Makoke, sí lo ha dejado entrever al asegurar que "contra quien sea, a favor de mis intereses. No empieza ninguna guerra, a partir de que haya una sentencia penal empieza una pelea por mis derechos".

¿Por la casa de La Finquilla, ahora que Makoke ha reconocido en el juicio que la pagó él?: "Por mis derechos. Y en esa casa creo que viven su hijo, su nuera y sus dos nietos. Ella creo que vive con su novio" ha afirmado, asegurando que no ha visto a Gonzalo durante el juicio pero que le parece muy bien que haya apoyado a la colaboradora "y que ella le apoye a él porque puede tener dificultades serias en el terreno penal".