Lydia Lozano actualiza el estado de salud de su marido Charly: "Le operaron esta Semana Santa otra vez porque la ultima bacteria le comió una vertebra"
La colaboradora ha confesado que su marido ha tenido que volver a pasar por quirófano
Lydia Lozano atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal, una etapa marcada por los graves problemas de salud de su marido, Charly. Tras varios meses de incertidumbre, la periodista ha reaparecido públicamente este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid, donde acudió en calidad de testigo en el proceso judicial que enfrenta a Kiko Matamoros y su exesposa Makoke por un supuesto delito de ocultación de bienes.
Una etapa complicada
A su llegada, la colaboradora atendió a los medios y ofreció una actualización frente a los micrófonos de Europa Press sobre el estado de su pareja, cuya evolución ha generado gran preocupación desde el pasado otoño. Fue entonces cuando Charly tuvo que ser hospitalizado durante casi tres meses a causa de una infección bacteriana que derivó en una complicada intervención quirúrgica. La situación llegó a ser crítica, poniendo en riesgo su vida.
Lejos de quedar atrás, el proceso médico ha continuado en los últimos meses. Durante la pasada Semana Santa, Charly tuvo que someterse a una nueva operación. "Le operaron esta Semana Santa otra vez porque la última bacteria le comio una vertebra", confirmaba Lozano. Esta complicación ha provocado una importante pérdida de movilidad, obligándole a utilizar silla de ruedas en su día a día aunque "ya va andando un poquito mejor".
Recuperación lenta, pero esperanzadora
Pese a la dureza del proceso, Lydia Lozano se mostró serena y esperanzada ante las cámaras. La periodista aseguró que la recuperación avanza de forma gradual y confía en que, si todo sigue según lo previsto, su marido pueda volver a caminar con normalidad en los próximos meses. Su objetivo es que para el verano, concretamente en agosto, ya no necesite apoyos como el andador o la silla.
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