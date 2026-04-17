Pilar Rubio despeja la duda y se pronuncia sobre su matrimonio con Sergio Ramos: "Somos dos pilares en la familia"

Pilar Rubio y Sergio Ramos forman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Tras el regreso del futbolista del Club de Fútbol Monterrey (México), la pareja supera la distancia y se muestra más unida que nunca.

Actualmente, residen en su conocida finca 'La Alegría', en Sevilla, lugar donde se han instalado definitivamente para poder retomar su rutina familiar.

Más enamorados que nunca

El pasado jueves, Pilar Rubio reapareció durante la presentación de su nueva colección de trajes de baño para la firma ‘Selmark’. Un evento en el que no solo se ha limitado a promocionar nuevos artículos para el verano, sino que, frente a los micrófonos de Europa Press, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia su marido, Sergio Ramos.

Cercana y sincera no dudó en hablar con naturalidad sobre su matrimonio: "Es el pilar de la familia, somos los dos pilares de la familia", afirmó, dejando claro que si algo caracteriza su relación, es la estabilidad. Además, la modelo no dudó en mostrar su enorme orgullo y admiración frente al nuevo proyecto de Ramos como diseñador: "Todo se le da bien", comentó entre risas.

Y, por si las evidencias fueran pocas, remató sus declaraciones confirmando que Sergio “es el hombre del que estoy enamorada”.

Próximos retos profesionales

En cuanto a sus próximos proyectos, Pilar adelantó que se encuentra inmersa en nuevos retos laborales. “Estamos preparando la siguiente edición de ‘Make Up Stars’, aun así la colaboradora también ha confirmado que "hay más cositas" sin querer entrar en detalles, pero dejando entrever que se vienen meses cargados de trabajo.