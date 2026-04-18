Adiós a Kiko Rivera tras el comunicado sobre la nueva relación: "Ahora se separa y le interesa"

El revuelo mediático interminable del clan Pantoja-Rivera ha encontrado en Dulce Delapiedra una de sus voces más críticas. La que fuera niñera y persona de máxima confianza de Isa Pantoja volvió a sentarse en un plató para analizar la mediática reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, un acercamiento que el DJ ha ido relatando en distintas entregas de televisión y que ha presentado casi como un renacer personal tras años de enfrentamiento con su madre. Sin embargo, Dulce no compra ese relato y ha aprovechado su nueva aparición en 'El tiempo justo' para desmontar, punto por punto, la versión del dj y el papel que asegura que ahora quiere desempeñar como hijo y como hermano.

Lejos de sumarse al discurso emocional del hijo de Paquirri, la antigua niñera de la familia se mostraba contundente al valorar ese acercamiento entre madre e hijo. "Ahora le interesaba porque ya se había retirado de eso, le decía que le hacía mal, ahora se separa y le interesa", apuntaba, dejando caer que la reconciliación llega en un momento muy oportuno para la nueva imagen pública que Kiko quiere proyectar tras su ruptura con Irene Rosales. Para ella, si el perdón fuera tan sincero como se ha contado, lo lógico habría sido "salir corriendo a ver a su madre, no para llevarla a la televisión", en referencia a la idea de convertir ese reencuentro en contenido televisivo y musical, con canciones y exclusivas de por medio.

Dulce ha sido todavía más dura cuando le preguntaron por la propuesta del DJ de que su hermana también se acerque a Cantora y forme parte de esta nueva etapa de unión familiar. Kiko ha insistido en varias ocasiones en que le gustaría que Isa diera el primer paso para reconciliarse con Isabel Pantoja, pero Dulce considera ese gesto poco creíble. "Eso es una mentira muy grande, mucha hipocresía y él mismo se retrata de todo, no es normal", sentenció, recordando que durante años fue testigo directo de episodios muy complicados entre los hermanos y de actitudes que, a su juicio, no se arreglan con un simple discurso televisivo.

En el lado opuesto, sí se mostró encantada con la recuperación de otro vínculo importante para Isa: su relación con María del Monte. La tonadillera sevillana, que fue un apoyo fundamental en la infancia de la hija de Isabel Pantoja y que vivió un sonado distanciamiento con la familia, ha vuelto a acercarse a ella en los últimos tiempos, algo que Dulce celebra abiertamente. "Ojalá hubiera más personas que la quisieran igual, que lo necesita, que la quisieran de verdad", afirmó, subrayando que su mayor preocupación sigue siendo el bienestar de Isa y que, más allá de las reconciliaciones mediáticas, lo que realmente le importa es que la joven esté rodeada de gente que la quiera sin condiciones ni cámaras de por medio.