Dulce Delapiedra carga sin piedad contra Kiko Rivera tras su reconciliación con Isabel Pantoja: "Mucha hipocresía"
La que fuera niñera de la familia se ha mostrado demoledora con el DJ
EP / E.F
El pleno revuelo mediático del clan Pantoja-Rivera, Dulce Delapiedra ha reaparecido en el 'Tiempo Justo', donde no ha dudado en cargar duramente contra Kiko Rivera. La que fuera niñera de la familia ha aprovechado para desmontar, punto por punto, la versión del DJ tras su mediática reconociliación con su madre. Además, también ha querido incicidir en el papel que ahora quiere desempeñar como hijo y como hermano.
Nueva imagen de Kiko
"Ahora le interesaba porque ya se había retirado de eso, le decía que le hacía mal, ahora se separa y le interesa", apunta. Dejando entrever que el acercamiento no es más que una oportunidad que Kiko no quiere desaprovechar, ya que buca proyectar una nueva imagen pública tras su ruptura con Irene Rosales. Dulce incide en que lo ideal para mostrar un perdón sincero sería "salir corriendo a ver a su madre, no para llevarla a la televisión", en referencia a la idea de convertir ese reencuentro en contenido televisivo y musical, con canciones y exclusivas de por medio.
Posible acercamiento familiar
Dulce se ha mostrado aún más demoledora al ser preguntada por un posible acercamiento entre el DJ y su hermana. Está claro que Kiko quiere que Isa forme parte de esta reconciliación familiar. Y así lo ha mostrado en numeros ocasiones, donde ha insistido en que debería ser ella quien diera el primer paso con la tonadillera.
Sin embargo, Dulce considera que "eso es una mentira muy grande, mucha hipocresía y él mismo se retracta de todo, no es normal". La exniñera recuerda que durante muchos años presenció episodios muy difíciles entre los hermanos que no se solucionan con un simple discurso televisivo.
La reconciliación de Isa Pantoja y María del Monte
Finalmente, sí se mostro feliz de que Isa se haya reconciliado con su madrina, María del Monte. "Ojalá hubiera más personas que la quisieran igual, que lo necesita, que la quisieran de verdad", afirmó, subrayando que su mayor preocupación sigue siendo su bienestar y que lo que realmente le preocupa es que la joven esté rodeada de gente que la quiera sin condiciones ni cámaras de por medio.
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