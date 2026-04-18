¿La hija que espera Alejandra Rubio llevará el nombre de su abuela María Teresa Campos?: la pareja ya ha tomado una decisión

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia viven uno de los momentos más especiales de su relación tras confirmar que el segundo hijo que esperan juntos será una niña, noticia que compartieron con un emotivo vídeo en redes en el que ambos rompían a llorar al saber el sexo del bebé. La escena, con Carlo especialmente emocionado, reavivó los rumores sobre si el nombre elegido sería Teresa, en homenaje a María Teresa Campos, algo que muchos daban casi por hecho teniendo en cuenta el fuerte vínculo de la joven con su abuela y que su primogénito ha seguido el legado familiar paterno con el nombre de Carlo.

Sin embargo, la propia Alejandra ha querido frenar esas especulaciones y ha desmentido que vayan a escoger ese nombre para su hija en honor a la veterana presentadora, respondiendo con un claro "no" cuando se lo han preguntado. La colaboradora ya había adelantado que no es partidaria de seguir la tradición familiar con los nombres y que prefiere opciones "más rebuscadas, menos comunes", por lo que el misterio sobre cómo se llamará la niña sigue abierto. Eso sí, lo que sí tiene muy claro es la enorme ilusión con la que están viviendo esta espera: tanto ella como Carlo están "súper, súper contentos" con que sea una niña, una felicidad que, según cuenta, comparten todos los abuelos, tanto por la rama Campos como por la familia Costanzia-Flores.

En esta fase del embarazo, Alejandra asegura sentirse mucho más serena que al principio. Ella misma reconoce que ahora está "más tranquila, más tranquila", dejando entrever que ha conseguido rebajar la presión mediática y los nervios tras unas semanas marcadas por el escrutinio público y las opiniones sobre su maternidad. Esta calma le permite enfocarse en su bebé, en su pareja y en preparar la llegada de la pequeña, intentando, dentro de lo posible, proteger ciertos aspectos de su intimidad pese a la exposición constante.

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Donde ha preferido guardar silencio es en todo lo relacionado con su primo, José María Almoguera, con quien tiene pendiente una conversación que, por ahora, no quiere abordar en los medios. La escritora ha esquivado ese tema y ha dejado claro que no va a alimentar titulares sobre conflictos familiares en un momento que quiere centrar en la ilusión de su embarazo.