Makoke reconoce el delito y esta es la pena de cárcel a la que se enfrenta: "Fue un momento muy duro, fue muy desagradable"

Después de algo más de dos horas, Makoke abandonaba la Audiencia Provincial de Madrid visiblemente satisfecha por cómo se ha desarrollado el juicio en el que Kiko Matamoros y ella estaban acusados de un presunto delito de ocultación de bienes entre 2009 y 2014 para no pagar una deuda de más de un millón de euros a Hacienda por el que la Fiscalía solicitaba 4 años de prisión para la colaboradora, y 5 para su exmarido.

Acompañada por su hijo Javier Tudela, y seguida muy de cerca por su prometido Gonzalo García -que ha querido estar a su lado en un día tan complicado- la modelo reconocía estar "contenta de que por fin se haya acabado".

Ha trascendido que en su comparecencia ante el juez, Makoke no pudo contener las lágrimas y rompía a llorar. "Porque no es agradable, no estoy acostumbrada a estar en un banquillo la verdad" explicaba , revelando que durante el juicio ni siquiera ha saludado a Kiko: "No le he visto la cara porque le tenía al lado y no le he mirado".

Y aunque no quiso dar detalles sobre el juicio apuntando que "son temas procesales y yo tampoco entiendo mucho" -"poco a poco os iréis enterando y ya está, hay que ser paciente" añadía entre risas Tudela- sí ha mostrado su alivio porque la Fiscalía haya reducido la pena de prisión de 4 años a 1 año y 9 meses, lo que implica que en ningún caso entrará en la cárcel al no tener antecedentes penales: "Evidentemente no entro en prisión. Tranquilidad por supuesto que sí" ha confesado con una sonrisa.

Como explicaba el colaborador Alejandro Entrambasaguas en Fiesta, Makoke tiene dos importantes razones para encontrarse tranquila. La primera: "Ha quedado acreditado que ella no tuvo ninguna participación, ni en la planificación societaria que hubo para defraudar a Hacienda ni en la ejecución". Y es que en el juicio se ha demostrado que la televisiva "no se benefició con una serie de pagos de su excónyuge para pagar una hipoteca, sino que ese dinero provenía de su trabajo".

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La segunda razón: "Esa rebaja notoria de la condena que ha hecho la Fiscalía en su caso y en el de su exmarido". En el hipotético caso de que sea condenada no ingresaría en prisión, puesto que, tanto ella como su expareja, han reconocido los hechos. Por ello, en el caso de Kiko Matamoros, que "era el administrador de dos sociedades que se usaron simple y llanamente para defraudar a Hacienda", su condena se ha reducido de cinco a dos años y medio.