Paz Vega y Orson Salazar ponen fin a su matrimonio tras 25 años juntos

Paz Vega y Orson Salazar han sido durante años una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Siempre discretos con su intimidad, ahora se ha sabido —según ha adelantado en exclusiva la revista ¡Hola!— que han decidido separarse tras veinticinco años de relación y tres hijos en común. La ruptura se habría producido en la más estricta intimidad, sin comunicados oficiales ni declaraciones públicas, en coherencia con la forma prudente en la que han llevado su vida personal.

Antes de que la noticia se hiciera pública, Paz Vega fue una de las figuras destacadas en los Premios Andalucía, una cita clave para la región. Allí acudió acompañada de su hija, sin la presencia de su marido, un detalle que en su momento pasó desapercibido pero que ahora cobra sentido dentro del contexto de distanciamiento. Madre e hija posaron juntas, mostrando complicidad y una imagen de unión familiar muy cuidada.

Durante este cuarto de siglo, la actriz sevillana y Salazar han compartido distintas etapas vitales en varios países, así como proyectos profesionales y una vida familiar marcada por la discreción, pese a la notoriedad internacional de ella. Él no solo fue su pareja, sino también un apoyo fundamental tanto en su carrera como en la crianza de sus hijos, formando un entorno familiar que siempre pareció estable y alejado de polémicas.