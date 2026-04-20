Jessica Bueno emite un comunicado sobre lo ocurrido en su relación con Kiko Rivera y su embarazo: "En aquella época yo era una niña, tenía 20 o 21 años"

Harta de los ataques que le ha dirigido en sus últimas entrevistas Kiko Rivera por su 'cordialidad' con Irene Rosales, Jessica Bueno ha roto su silencio en '¡De viernes!' y se ha sincerado como nunca sobre su relación con el hijo de Isabel Pantoja, del que se separó hace 13 años meses después del nacimiento de su único hijo en común, Francisco.

Lamentándose de que en lugar de hacer equipo con las madres de sus pequeños se empeña en tener dos enemigas donde podía tener dos aliadas, y dejando claro que nunca había hablado hasta ahora de su ruptura con el dj porque lo único que quiere es tener una relación cordial por el bien de su hijo, la modelo ha sido durísima con él y ha dejado en entredicho que sea tan buen padre como le gusta presumir públicamente.

"En aquella época yo era una niña, tenía 20 o 21 años, y yo simplemente decidí no hablar porque, además de que sentía una vergüenza ajena terrible, me sentía muy pequeña por todas las críticas, estaba asustada. Y también decidí, no sé, proteger lo que en ese momento nos unía. Y a pesar de ser una niña, creo que actué con responsabilidad y después de los años y ahora mirando el pasado, me siento orgullosa de cómo actué. Porque también gracias a no haberme defendido en esa época o no haber actuado como él, hoy en día, pues me siento orgullosa" se ha sincerado, sin entender por qué Kiko la ataca ahora en plena guerra contra Irene.

"Se siente el rey del mundo y que nosotras no valemos nada" ha lamentado, revelando que el cantante de 'Quítate el top' apenas estuvo presente cuando su hijo era pequeño y era su madre la que cuidaba del pequeño cuando éste iba a Cantora con Isabel Pantoja y Agustín porque el dj estaba trabajando.

Y aunque en la actualidad son muchas las ocasiones en las que Kiko ha presumido de la maravillosa relación que tiene con Fran, Jessica ha desvelado que cuando volvió de 'Supervivientes' el año pasado se encontró "con que no había estado mucho con nuestro hijo, no había estado tan atento ni lo había estado llevando a sus citas de extraescolares, médico, dentista. Y no se había ocupado de esas cosas". "Entonces yo cuando le pregunté me dijo que como estaba con todo el tema de la separación, del divorcio y tal, pues que se había sentido un poco saturado y yo lo entendí. No le he recriminado nunca nada. No le he exigido nada. Y luego me encontré con esa entrevista el día que vine yo aquí a hablar de mi paso por 'Supervivientes', donde hablaba maravillas de que teníamos una relación" ha relatado, reconociendo que prefirió pasarlo por alto "porque para mí lo mejor es llevarnos bien y para mí es paz mental estar bien con el padre de mi hijo".

Y aunque nunca le ha exigido nada y siempre ha aceptado que Kiko no se ocupase del niño porque tenía trabajo, sus ataques han provocado que revele el último feo que el hermano de Isa Pantoja le ha hecho a su hijo, cuando no le acompañó al dentista argumentando que "era el día del padre" y destapando que "lleva un mes sin ver a mi hijo".

Unas duras palabras a las que Kiko no ha reccionado por el momento, y tras las que Jessica ha asegurado que no tiene miedo a que empeore su relación con él y se desate una guerra abierta entre ambos porque, tajante, ha dejado clar que "ya lo hizo él".