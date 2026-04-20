Matamoros rompe su silencio después del juicio tras salir a la luz qué va a ser el bebé: "Cada uno elige dónde tiene que estar"
"Cada uno elige dónde tiene que esta"
Laura Matamoros ha regresado a España después de unos días de desconexión al otro lado del mundo, un viaje con nueve horas de diferencia horaria que, según ella misma reconoce, le ha servido para recargar pilas pero también le ha dejado completamente "desconectada" de la actualidad. A su llegada, la influencer confiesa que tenía muchas ganas de volver a estar con sus hijos y que ahora le toca ponerse al día con todo lo que ha pasado en su ausencia. Entre otras cosas, del juicio de su padre, Kiko Matamoros.
Y Kiko, como expresaba ante las cámaras tras el juicio, "porque por primera vez he oído de boca de quien lo ha negado públicamente durante muchísimos años la realidad de los hechos y una verdad incómoda, pero una verdad absoluta. Y es que quien ha pagado esa casa he sido yo". "Efectivamente ella colaboró en la ocultación de ese bien, y el reconocimiento del delito. Algo que ha negado públicamente, que se ha hartado de decir que era un mentiroso por todos los platós, de decir que esa casa la había pagado ella. Bueno pues lo ha reconocido en la sala" añadía rotundo.
Además, Laura se ha enterado prácticamente en directo del sexo del bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Al comunicarle que el hijo de su primo será una niña, ella reaccionaba con naturalidad y sin alardes de emoción: "Bueno, pues fenomenal, enhorabuena", respondía, dejando claro que iba con retraso informativo tras el viaje y que todavía estaba ubicándose.
Preguntada por si la noticia le había tocado el corazón lo suficiente como para escribir un mensaje de enhorabuena, Laura reconoce que acaba de enterarse y que bastante tiene con intentar estar "un poco al día" tras tantas horas de diferencia horaria. Cuando el reportero insiste en que se trata de su primo, ella opta por frenar el tema con un contundente: "Mira, de verdad, yo mejor no hablo", incluso tirando de humor cuando le sugieren que ahora podría felicitarle "también en inglés" gracias a su viaje.
Otro de los asuntos sobre la mesa es la polémica ausencia de su tía Mar Flores en la boda de su hermana, Irene Matamoros. Lejos de alimentar especulaciones, la influencer se muestra diplomática y resta hierro al asunto: "Cada uno elige dónde tiene que estar y cuándo tiene que estar, ya está. Tampoco pasa nada. Seguimos todos siendo familia, seguimos todos fenomenal y ya está. No hay más en ese sentido. Desde luego por mi parte".
Por último, la colaboradora es preguntada por el libro de Alejandra Rubio y por la posibilidad de acudir a su presentación. Fiel a su tono prudente, Laura se limita a afirmar, con cierta ironía contenida, que tiene "muchísimas" ganas de leerlo, dando por cerrada la conversación con una sonrisa y un agradecimiento al reportero.
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