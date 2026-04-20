Tras meses de rumores, Ángeles Muñoz se confiesa sobre la separación de Camela: "No puedo permanecer callada, soy libre"

Inmersos en una gira de conciertos con los que recorrerán nuestro país en los próximos meses tras una temporada alejados de los escenarios por los problemas de salud de Dioni, Camela está en el punto de mira después de unos enigmáticos mensajes publicados por Ángeles Muñoz en sus redes sociales que han desatado la preocupación entre sus fans y han activado las alarmas acerca de un posible separación del grupo.

"La verdad siempre va conmigo. Con la verdad se vive en paz y yo no miento si no es para dar alguna sorpresa"; "Mucho tiempo no puedo permanecer tan callada y, aunque estoy muy bien acompañada, soy libre y vuelo cuando quiero... Es bueno recordármelo a mí misma de vez en cuando", compartía la artista hace una semana en sus historias de Instagram, provocando los rumores de ruptura del dúo responsable de éxitos como 'Cuando zarpa el amor' o 'Nunca debí enamorarme'.

No es la primera vez que se especula con la separación de Camela, ya que en verano de 2025 se aseguró que Mari Ángeles y Dioni -que además de compañeros son cuñados, ya que el artista está casado con la hermana de la vocalista- no tenían relación fuera del escenario y apenas se dirigirían la palabra.

Informaciones que ya negaron en su día y que ha vuelto a desmentir la cantante en su reaparición este jueves en la presentación de la nueva novela de Nieves Herrero, 'La prometida'. "Ay, de verdad, pasopalabra. Porque si digo pío luego de decir que he dicho papa... Puse unas frases porque me encanta escribir poesía desde siempre. Hacía un montón que no ponía nada ni publicaba nada, la verdad, porque estoy de mudanza y no paro y pues eso, claro, salió que dije 'ya no puedo estar más tiempo callada'" ha explicado, dejando claro que sus mensajes no iban dirigidos a Dioni.

Entre risas, ha asegurado que los fans de Camela pueden estar tranquilos porque "de momento, hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie me ha dicho nada de que nos vamos a separar". "Tenemos una gira de muchos conciertos, estamos acabando de grabar el disco..." ha añadido, apuntando que la mejor prueba de que no hay ruptura son sus próximos proyectos.

Como ha revelado, Dioni y ella "estamos acostumbrados" a los rumores sobre su separación "porque no es la primera vez que salen", pero reconoce que les afecta que salgan este tipo de cosas "porque cuando no es verdad... A nosotros nos da igual, pero nos molesta por el jaleo que montan nuestros seguidores que lo comentan".

"La relación está muy bien. Y personal te cuento, yo súper feliz, tampoco me voy a separar ni nada. Es que claro, cada vez que decimos una cosa se va al mundo, yo estoy muy enamorada y todo muy bien" ha zanjado, negando así cualquier tipo de distanciamiento de su compañero.