El ex de Anabel Pantoja emite un contundente comunicado por no "regularizar su situación" con el bebé: "Llevo ocho meses detrás de esto y ya me he cansado"

Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja, ha lanzaod una advertencia a Jeimy Báez tras el bautizo de su hijo: "Espero que se regularice, sino tendremos que tomar acciones legales". Después de que Jeimy Báez compartiese en su perfil de Instagram fotos del bautizo de su hijo, muchos se preguntaron dónde estaba Yulen Pereria. El esgrimista se sentaba ayer en el plató de 'El tiempo justo' para aclarar el motivo de su sonada ausencia: todavía no figura como padre en el registro oficial. Ahora, el que fuera concursante de 'Supervivientes' le ha lanzado una severa advertencia a la que fuera su pareja, informan desde Outdoor.

Frente a los micrófonos de 'Europa Press', el ganador de dos medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima, en los años 2014 y 2024, se ha mostrado contundente, lanzando una advertencia a la madre de su hijo: "Espero que se regularice, sino tendremos que tomar acciones legales". Así, de no llegar a un acuerdo pronto, será un juez quien medie entre ambos por el bien del menor. Su intención es firme: quiere que el niño lleve su apellido y que ambos progenitores firmen un acuerdo oficial que establezca las condiciones de la crianza.

Hace unas semanas, Jeimy Báez reaparecía en El tiempo justo para revelar que el padre de su hijo, Yulen Pereira, le ha pedido una prueba de paternidad a pesar de que en las escasas veces que le ha visto desde que nació -siete en seis meses- siempre ha presumido de que se parece mucho a él cuando era bebé.

Una entrevista a la que el ex de Anabel Pantoja no ha tardado ni 24 horas en responder en el mismo plató, aclarando que nunca ha dudado que es el padre del pequeño el niño es precioso, es un clon mío, no tengo ninguna duda- y explicando que la prueba de ADN forma parte de "un proceso judicial para que el menor sea reconocido legalmente como su hijo y pueda llevar su apellido.

"No llegamos a un acuerdo, nos está costando bastante. Está en manos de un abogado porque queremos cumplir y que se hagan las cosas bien. Lo único que quiero es lo mejor para mi hijo, porque repito, es mi hijo ha asegurado, revelando que quiere hacerse cargo del bebé y establecer un régimen de visitas, pero Jeimy -con la que vivió un breve romance antes de su entrada en 'GH DUO no se lo está poniendo fácil.

Nada más salir del programa, Yulen ha acudido al estreno de la nueva serie protagonizada por Álex González, 'Day one, y ha vuelto a pronunciarse sobre los motivos por los que ha pedido a la ex de Carlo Costanzia una prueba de paternidad: "Ahora mismo todo está en manos de abogados. Es un tema bastante delicado porque se trata de mi hijo, es un menor. Entonces, bueno, estamos intentando hacer todo lo posible para que vaya por el buen camino y que al final el niño, que es el más afectado en este caso, tenga lo mejor y llegue a las mejores formas para salir para el mundo.