Kiko Rivera ha roto su silencio con una enigmática reflexión tras las declaraciones de Irene Rosales en 'El tiempo justo' revelando que ha recurrido a su abogada para intentar frenar a su exmarido -después de que el hijo de Isabel Pantoja compartiese en redes sociales los detalles económicos de su convenio de separación-, y de la entrevista de Jessica Bueno en '¡De viernes!' respondiendo a los ataques del padre de su hijo Francisco (13) y dejando claro que no piensa callarse más y que la cordialidad de la que presumían hasta ahora ha llegado a su fin.

Después de varios días 'madurando' su respuesta, y tras dar la cara por su novia Lola García después de que el diario ABC revelase que algunas alumnas de la escuela de baile que regenta en Madrid se han ido porque la bailaora solo estaría interesada en la fama y en estar con Kiko, y habría desatendido sus obligaciones laborales, el primo de Anabel Pantoja ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para lanzar un demoledor dardo dirigido a las madres de sus hijos.

"El tiempo no falla. No necesita gritar, ni justificarse. Simplemente pasa... y coloca a cada uno donde le corresponde" ha comenzado su mensaje, asegurando que "las máscaras caen, las verdades salen, y todo lo que parecía confuso, se aclara solo".

"Porque al final no es quién más habla, sino quien más demuestra" ha añadido rotundo, dejando claro que "el tiempo" hará "su trabajo" y le dará la razón "poniendo a cada uno en su sitio".

Kiko Rivera pone en marcha la cuenta atrás de Irene Rosales tras lo ocurrido en las últimas horas: "Y ahí es donde el tiempo hace su trabajo, poniendo a cada uno en su sitio" / instagram

¿Estamos ante una declaración de guerra contra Irene y Jessica? Todo apunta a que sí, pero como dice Kiko, habrá que dar "tiempo al tiempo".

Este es el mensaje que ha publicado en sus redes sociales: "El tiempo no falla. No necesita gritar, ni justificarse. Simplemente pasa... y coloca a cada uno donde le corresponde. Las máscaras caen, las verdades salen, y todo lo que parecía confuso, se aclara solo. Porque al final, no es quien más habla, sino quien más demuestra. Y ahí es donde el tiempo hace su trabajo... poniendo a cada uno en su sitio", ha escrito.