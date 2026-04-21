La llamativa respuesta de Mar Flores tras conocer que será abuela de una niña: "No he visto nada"
Esto es lo que ha pasado
Tan solo unos días después del emotivo vídeo con el que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comunicaban que esperan la llegada de una niña, las reacciones por parte de los miembros de la familia no se han hecho esperar.
En esta ocasión ha sido Mar Flores la que ha reaccionado a esta feliz noticia con la discreción que le ha caracterizado desde el primer día que se conoció el segundo embarazo de su nuera. Cumpliendo con una jornada más de trabajo en televisión, Mar abandonaba las instalaciones de lo más sonriente y reconociendo que los futuros papás están felices con la llegada de un nuevo miembro a la familia a pesar de que no ha tenido la oportunidad de ver el vídeo de la pareja: "Están muy contentos. No he visto nada, pero están muy contentos".
A la espera de conocer cuál será el nombre elegido por los papás para su segunda hija, por el momento son muchas las opciones que se barajan debido a las muchas mujeres importantes que existen en la vida de ambos.
Ante la posibilidad de que fuera Mar el nombre elegido, la modelo se mostró rotunda: "Ni idea, ni idea, preguntarles a ellos".
"Me daba igual"
Rompiendo con la racha de hombres en la familia Costanzia, la futura abuela aseguraba ante las cámaras que le daba igual el sexo del bebé a pesar de ser mamá de cinco hijos varones: "Me daba igual".
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