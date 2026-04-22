La hija de Rocío Jurado confirma por sorpresa su reconciliación con Rocío Flores: "La amo con locura"
"Si nos vemos será una maravilla para las dos"
Fiel a la Feria de Abril, Gloria Camila no se ha perdido un año más el primer día de la fiesta por antonomasia para los sevillanos, y este martes se ha dejado ver por el Real muy bien acompañada. Y es que además de por su padre José Ortega Cano, que llevaba varios años sin asistir y ha decidido disfrutar con su familia de las casetas, los rebujitos y las sevillanas que tan buenos recuerdos le traen de su historia de amor con Rocío Jurado, la colaboradora ha disfrutado por primera vez de su cita favorita junto a su novio Álvaro García, con el que ha derrochado complicidad y sonrisas ante las cámaras.
También Rocío Flores se encuentra en Sevilla para disfrutar de la Feria, lo que ha hecho inevitable que durante una conexión en directo con su programa 'El tiempo justo' le hayan preguntado por un posible reencuentro con la hija de Rocío Carrasco en estos días: "La quiero muchísimo. Sé que viene a la Feria, si nos vemos será una maravilla para las dos. Todo perfecto y ya está. La Feria está para disfrutar, para estar con tu gente y para bailar mucho, no para encontrarte con alguien que no me aporte".
"Me estás poniendo una comparación muy poco comparable. Rocío es mi sobrina, la amo con locura, y Manuel es una persona que ya no está en mi vida. Era una amistad y fin, no es comparable. Si me lo encuentro no tengo nada que decir" ha expresado sobre si saludaría a Manuel Cortés si le viese en alguna caseta.
Poco después, ante las cámaras de Europa Press Gloria ha querido dejar claro que a pesar de que se ha especulado con que ya se habría visto con Rocío en la Feria, no es así: "No. Me sorprende la gente que sabe más de mi vida que yo misma". "Yo os entiendo, pero sabéis que no voy a hablar de eso" ha zanjado, dejando en el aire si la llamará para intentar acercar posturas y volver a tener la misma relación de siempre.
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