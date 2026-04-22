María del Monte se muestra abierta a un encuentro con Pantoja: "Lo que tenga que ser será"

María del Monte ha vuelto a dejar claro que la Feria de Abril de Sevilla es una de sus grandes debilidades. Acompañada por Inmaculada Casal, la artista ha compartido su entusiasmo por una cita que vive con especial ilusión, más aún este año, en el que celebra también su cumpleaños. Entre música, un ambiente festivo y mucha alegría, ha confesado que estrenará nuevas sevillanas y que tiene intención de disfrutar plenamente de estos días tan señalados.

Sin embargo, cuando la conversación ha girado hacia asuntos familiares, María ha preferido marcar distancias. Preguntada por Kiko Rivera, que habría retomado la relación con su madre Isabel Pantoja tras años de distanciamiento, se ha mostrado incómoda y ha evitado entrar en valoraciones. "Yo no entro en temas familiares de nadie, es que de verdad, no me siento cómoda, no es mi estilo. Que el amor siga moviendo el mundo, funcionará de otra manera", ha señalado, dejando clara su voluntad de mantenerse al margen de cuestiones personales ajenas.

La cantante ha insistido en que prefiere preservar su vida privada lejos del foco mediático, aunque sí ha reconocido que los reencuentros familiares siempre son algo positivo. Con un tono sereno, ha reiterado su deseo de que reine la salud, la felicidad y la paz, y ha puesto el acento en lo verdaderamente importante para ella en estas fechas: disfrutar de la feria, de la música y de la compañía.

También ha sido preguntada por si verá a Isa Pantoja durante la feria, a lo que ha respondido con naturalidad: "No lo sé, ojalá. Ya os he dicho que ni fue la primera vez ni será la última. No me escondo ni de nada ni de nadie, lo que tenga que ser será. Yo la adoro y ella a mí, ya está". En cambio, sobre si se encontrará con su sobrino Antonio Tejado, ha preferido no contestar y despedirse, manteniendo así su discreción habitual ante las cuestiones más delicadas.