Maxi Iglesias reaparece en 'La Revuelta' tras salir a la luz sus imágenes con Aitana Sánchez-Gijón y sorprende con una inesperada confesión: "Soy muy pasional"

El posible romance entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón continúa dando mucho de qué hablar. Desde que la Revista Lecturas publicara -en exclusiva- hace tres semanas sus apasionadas fotografías besándose en plena calle, ambos se han mantenido alejados del foco mediático.

Ahora, el actor ha reaparecido en 'La Revuelta' para presentar la segunda temporada de su serie 'Punto Nemo' y responder a las comprometedoras preguntas que David Broncano plantea a todos sus invitados.

Pese a la habitual discreción que le caracteriza, Maxi no dudó en salir del paso tratando de responder a todas las cuestiones con la mayor naturalidad posible. Y, además, sorprendió con una inesperada confesión sobre cómo ha sido su vida íntima en el último mes.

El actor fue recibido por el público del Teatro Príncipe Gran Vía entre cálidas ovaciones y, por supuesto, recordó su etapa como colaborador del programa. "Estoy muy agradecido porque a raíz de eso me salió curro. Me vino una productora y me dijo, 'es que pensaba que solo hacías personajes de tipo serio e interesante, pero te he visto en La Revuelta'. Para mí es como una piscina de bolas, me lo paso como un niño", confesó.

Posteriormente, y para no perder la costumbre, tuvo que hacer frente a las míticas preguntas sobre relaciones sexuales en los últimos treinta días. "La primera vez que vine, que era en pandemia, hicimos la broma de que estaba en cero patatero", señaló. "He suspendido muchísimo, no he tenido tiempo por trabajo", apuntaba. Unas declaraciones que evidencian que la media no ha mejorado mucho en los últimos años.

Asimismo y, entre broma y broma, remataba haciendo una declaración tan inesperada como reveladora: "Además, te doy un dato: mucho menos de lo que me hubiera gustado, muy poco. Por tanto, fatal", sin realizar ningún tipo de mención sobre su posible romance con Aitana Sánchez-Gijón.

Pese a ello, sí que ha hecho una confesión sobre su vida íntima que desvela cómo es el actor en el terreno más personal: "Soy muy pasional". Además, zanjaba el asunto añadiendo que tiene "la esperanza de que otras personas den rienda suelta a sus necesidades. Yo me he abandonado un poquito porque he estado pendiente de otras cosas".

Y, por si todas estas declaraciones fueran poco, el actor lanzaba una poderosa reflexión que dejó sorprendidos a todos los presentes, incluido Broncano: "¿Por qué estamos tan acostumbrados como sociedad a que todo tiene que ser complicado y, cuando hay algo fácil, no te lo crees o desconfías? Estamos asentados en lo negativo".

Si en 'La Revuelta' no se ha pronunciado sobre las románticas imágenes junto a Aitana, el actor tampoco ha querido responder ante las preguntas planteadas por los reporteros de Europa Press, que le estaban esperando en plena calle tras este tsunami mediático que ha despertado gran interés en el panorama social.