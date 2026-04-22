El reencuentro más esperado, por fin se ha hecho realidad: "Preguntarle a Antonio Rossi"

La 'desaparición' de Kiko Rivera en los últimos días, después de la dura entrevista de Jessica Bueno en '¡De viernes!' respondiendo a sus ataques, tenía un motivo de peso: el dj ha viajado a Canarias para reencontrarse con Isabel Pantoja antes de que la tonadillera arranque su gira americana, confirmando así que su reconciliación es un hecho pese a los que apuntaban que se debería solo a intereses económicos comunes.

Un paso al frente definitivo para sellar su acercamiento a su progenitora semanas después de retomar el contacto tras 6 años distanciados, en el que además ha aprovechado para presentarle a la mujer que le ha devuelto la ilusión tras su separación de Irene Rosales, Lola García, y que además de una gran fan de la cantante de 'Marinero de luces' habría tenido un importante papel en que madre e hijo hayan dejado atrás sus diferencias.

Este lunes era la periodista Marta Riesco la que revelaba en 'Ten TV' que Kiko habría viajado a Las Palmas con su pareja para visitar a Isabel y a su hermano Agustín Pantoja, y disfrutar de unos días en familia antes de que la artista coja un vuelo a Perú a finales de esta semana para arrancar la gira con la que en los próximos meses recorrerá varios países de Hispanoamérica y varias ciudades de Estados Unidos.

Y a pesar de que el dj ha intentado que este reencuentro tan especial como significativo pasase desapercibido evitando compartir ninguna imagen en redes sociales o dar ninguna pista de dónde se encontraba, este miércoles Europa Press le ha pillado en el aeropuerto de Sevilla a su llegada de Gran Canaria con Lola.

Sonriente y sin ocultar su felicidad, Kiko ha jugado al despiste y, preguntando al reportero "dónde" ha estado con su novia, ha apuntado "preguntarle a Antonio Rossi que seguro que lo sabe" para no revelar ningún detalle de cómo ha sido volver a ver y abrazar a su madre.

En un discreto segundo plano Lola, que tampoco ha podido contener una inmensa sonrisa cuando la prensa ha querido saber cómo es Isabel en las distancias cortas y si su ídolo es como la imaginaba: "Gracias, todo bien" ha confesado, dejando entrever que se ha llevado una gran impresión de su 'suegra'.

Se desconoce si próximamente veremos en alguna conocida revista el reencuentro de madre e hijo, aunque se rumorea que Kiko estaría en negociaciones para protagonizar un reportaje junto a la tonadillera en alguna de las ciudades en las que pasará la gira '50 aniversario' de la viuda de Paquirri.

Una vuelta a casa en la que Kiko no se ha 'olvidado' de Jessica Bueno e Irene Rosales y les ha lanzado un dardo al asegurar que no le veremos por la Feria de Abril -donde ambas han estado este martes con sus novios, Robert Mendoza, y Guillermo- "porque allí hay mucho posturero. Yo no tengo ganas de Feria".