Tamara Gorro cancela 'in extremis' su viaje a la Feria de Abril: “Me veis con energía, pero todavía hay que hacer ajustes"

Tamara Gorro se encuentra en un momento muy dulce de su vida personal. Una etapa que está disfrutando junto a Cayetano Rivera. Pese a ello, no todo son buenas noticias para la creadora de contenido, que ha tenido que renunciar a uno de los planes más esperados del año: la gran Feria de Abril.

La influencer tenía previsto desconectar unos días en el ferial de Sevilla y aprovechar la ocasión para lucir un espectacular vestido de flamenca. Sin embargo, los distintos problemas de salud que ha acarreado durante las últimas semanas le han impedido celebrar de una de las citas más emblemáticas del calendario andaluz.

Ha sido la propia Tamara quien, a través de sus redes sociales, ha informado de la situación con máxima transparencia. En un vídeo compartido con su familia virtual, la influencer confesaba que su agenda está organizada estos días en base a sus revisiones médicas. “Aunque me veis con energía, todavía hay que hacer ajustes ”, apuntaba y añadía ademas que: "A la Feria de Abril no voy, aunque me hubiese gustado, pero no, este año no puede ser", se ha lamentado.

Tamara ha sido captada este miércoles por las cámaras de Europa Press y ha querido actualizar cómo se encuentra tras la cancelación ‘in extremis’ de su cita en Sevilla. "Estoy bien. ¿Para qué decir mal?", confirmaba. Además, ha mostrado gran optimismo, dejando claro que "están los niños, el trabajo... lo que se tenga que hacer, que es lo importante y ya está chicos. El año que viene será".