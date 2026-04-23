Así es '¿A qué estás esperando?', la serie erótica que estrena Antena 3 esta noche con Rubén Cortada y Adriana Torrebejano

Antena 3 estrena esta noche '¿A qué estás esperando?', una de sus nuevas apuestas de ficción, después de que la serie ya se haya podido ver completa en Atresplayer, donde se convirtió en la serie más vista de la plataforma en 2024. La cadena la incorpora ahora a su prime time con la intención de ampliar el recorrido de una producción que ya rueda su segunda temporada.

La ficción se presenta como una comedia erótico-romántica que pone el foco en dos parejas y en sus encuentros y desencuentros sentimentales y sexuales. La historia explora las contradicciones del amor actual, el miedo al compromiso y la búsqueda de relaciones sexoafectivas alejadas de patrones más tradicionales.

'¿A qué estás esperando?' adapta las novelas 'Tampoco te pido tanto' y '¿A qué estás esperando?' de Megan Maxwell, una de las autoras más reconocidas del género romántico. Se trata de una ficción que mezcla humor, deseo y conflictos emocionales a partir de personajes muy distintos entre sí, pero unidos por el amor y la atracción.

El reparto principal está encabezado por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz. Junto a ellos también figuran Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros.

Sinopsis de '¿A qué estás esperando?'

Can y Daryl, dos pilotos de avión y grandes amigos, viven el amor desde lugares muy distintos. Can, marcado por sus raíces turcas y por el deseo de no contrariar a un padre de ideas tradicionales, acude cada mes a cenas organizadas para presentarle posibles futuras esposas. En una de ellas se cruza con Sonia, una madre soltera que aparece por sorpresa en el encuentro preparado por su madre para sus dos hermanas y el adinerado heredero, y ambos empiezan a descubrir, sin darse cuenta, que comparten más de lo que imaginaban.

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Al mismo tiempo, Daryl parece dispuesto a dejar atrás su vida de soltero cuando se enamora de Carol, una azafata tan espontánea como arrolladora que pondrá su mundo patas arriba. Pero los temores que arrastran los dos, sumados a sus diferencias, les obligarán a replantearse lo que sienten y a preguntarse si de verdad pueden vencer todo aquello que los separa.