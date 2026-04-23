¿Son ciertos los rumores de crisis entre Plex y Aitana? Esto es lo que han dicho

La pareja formada por Aitana y el creador de contenido Plex lleva más de un año sonando con fuerza en el panorama del corazón español. Aunque ambos son figuras muy mediáticas, y su relación uno de los temas más comentados en redes sociales, han optado por mantener su día a día con total discreción, evitando alimentar demasiado el foco mediático y tratando de desconectarse de los rumores que circulan a su alrededor.

Pese a esa línea de privacidad, hace apenas unos días la cantante se dio un pequeño respiro de silencio y dejó clara su situación sentimental: aseguró sentirse "llena de amor" y más feliz y enamorada que nunca junto a Plex, con lo que desmontó en la práctica todas las especulaciones sobre una supuesta crisis o distanciamiento entre ambos. Mientras ella reafirma su vínculo, el youtuber se centra casi por completo en su preparación física para la gran cita del año: su participación por segunda vez en la Velada del Año de Ibai Llanos, donde se subirá al ring para enfrentarse a Fernanfloo.

Cada vez queda menos para el día de la pelea, y por eso Daniel se está entregando con más intensidad a los entrenamientos de boxeo. El equipo de Europa Press ha podido grabarle saliendo de su centro de entrenamiento acompañado de sus amigos Peacky, Borja y Adrián, momentos en los que se le ve serio y concentrado, aunque sin perder la cercanía que siempre muestra con su entorno. A pesar de que el novio de Aitana ha optado por salir de la sala cubierto con una capucha, intentando pasar desapercibido ante las cámaras, ha esbozado una sonrisa algo tímida al ser preguntado por la última declaración de amor de la cantante y por los rumores de crisis.

Sus amigos han sido quienes han interpuesto una barrera sutil entre él y los medios, justificando su actitud reservada ante los periodistas: "Está cansado". Un comentario que refleja no solo el esfuerzo físico al que se está sometiendo, sino también el peso de la exposición pública que implica ser novio de una de las cantantes más populares del país y, al mismo tiempo, protagonista de uno de los eventos deportivos más seguidos del año.