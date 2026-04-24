Aimar Bretos ya tiene fecha para su gran estreno en laSexta: así será 'La Noche de Aimar'

LaSexta ya ha puesto fecha al estreno de una de sus grandes apuestas de la temporada. 'La Noche de Aimar', el nuevo programa de Aimar Bretos tras su incorporación a Atresmedia, llegará a la cadena el próximo miércoles 29 de abril en prime time, a partir de las 23:00 horas.

El espacio será un formato semanal de entrevistas en el que el periodista trasladará a la televisión el estilo que ha consolidado en la radio. La idea del programa es apostar por conversaciones pausadas, con invitados de primer nivel y con espacio para profundizar tanto en sus trayectorias como en asuntos de actualidad.

Para su primera entrega, 'La Noche de Aimar' contará con dos nombres destacados del mundo de la interpretación: José Sacristán y Juan Diego Botto. Ambos serán los encargados de inaugurar el plató del nuevo formato, diseñado con una puesta en escena íntima, minimalista y apoyada en un juego de luces tenue y elementos proyectados.

La conversación con invitados conocidos no será el único eje del programa. 'La Noche de Aimar' también reservará espacio a personas anónimas con historias o conocimientos relevantes. En su estreno, Bretos estará acompañado por Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo para abordar una conversación divulgativa con Blanca Madurga, presentada por el programa como una de las urólogas de referencia del país.

Con este formato, laSexta busca reforzar su línea de programas que combinan actualidad, entrevistas y entretenimiento. La llegada de Aimar Bretos amplía además el grupo de comunicadores de la cadena, donde ya figuran nombres como El Gran Wyoming, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Dani Mateo, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Gonzo o Mamen Mendizábal, entre otros.

Aimar Bretos afronta así una nueva etapa televisiva sin abandonar la radio. El periodista seguirá compaginando este proyecto con la dirección de 'Hora 25' en la Cadena SER. Su trayectoria ha estado vinculada durante años a la radio informativa, donde ha trabajado en los servicios informativos, en 'Hoy por Hoy' y, desde 2021, al frente del principal informativo nocturno de la SER.

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Con este estreno, laSexta suma una nueva apuesta para su prime time semanal y abre una ventana televisiva para una de las voces más reconocidas del periodismo político actual.