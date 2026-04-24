La Feria de Abril hizo su magia: así fue la (posada y pública) reconciliación entre Rocío Flores y Gloria Camila

La reconciliación entre Gloria Camila y Rocío Flores es un hecho. Después de más de un mes distanciadas, tía y sobrina se han reencontrado en la Feria de Abril y, aunque en un primer momento -cuando se vieron por casualidad en el Real este martes- hubo frialdad y mantuvieron una breve conversación antes de continuar sus caminos por separado, horas después volvían a verse las caras y, después de una conversación de la que no han trascendido todavía los detalles, la paz vuelve a reinar entre la hija y la nieta de Rocío Jurado.

Y así lo han demostrado mostrándose de lo más cómplices, sonrientes y cercanas durante la multitudinaria fiesta que José Luis López 'El Turronero' ha celebrado en su caseta, a la que tampoco faltaron otros miembros del clan como José Ortega Cano, su hermana Mari Carmen, o Rosario Mohedano.

Tal y como ha compartido en redes sociales la mujer de confianza del torero, Marina, Gloria y Rocío apenas se separaron durante toda la velada, y entre risas y bailes dejaron claro que su distanciamiento ha quedado definitivamente olvidado.

Y no solo ellas, ya que Álvaro García se mostró de lo más cariñoso con la sobrina de su novia, zanjando así los rumores de que su mala relación habría tenido algo que ver en el enfado de la hija y la hermana de Rocío Carrasco.

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Una reconciliación que confirmaba Rocío a su llegada a la fiesta -a la que Gloria entró por la puerta de atrás para esquivar a las cámaras- confesando que "lo único que te puedo decir es que está todo bien y que vengo a disfrutar. Estoy de polémicas hasta arriba. Ya lo dije en su día, que lo que tuviese que hablar con Gloria, lo hablaría de forma privada. No es mi estilo resolver nada con ningún miembro de mi familia en la tele". "La conversación ha ido muy bien" ha añadido.