La inesperada reacción de Mar Flores cuando creía que las cámaras no la grababan: "¡Por fin! ¡Por fin!"

Mar Flores ha vivido este jueves una jornada muy especial al vivir su primer San Jordi en Barcelona tras la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', donde se ha dado un baño de masas y ha firmado ejemplares de su libro derrochando simpatía y cercanía con todos aquellos que se han acercado hasta su stand para que les dedicase su obra.

"Me hace mucha ilusión. Veo que es un día muy, muy celebrado, muy querido, además tiene un sentido muy bonito también lo de intercambiar a las mujeres una rosa, a los hombres un libro. La verdad que no me esperaba el éxito del libro, estoy muy contenta y la gira promete porque continúa, ha sido un súper éxito, también el libro fuera de las fronteras españolas, así que qué más puedo pedir" ha reconocido emocionada ante las cámaras de Europa Press.

Como destaca, de lo mejor que se lleva de haber dado el paso de escribir sus memorias, es que "muchas mujeres me han dicho que se han sentido identificadas en algunos capítulos de mi vida, así que creo que he sabido transmitir un poco mis experiencias, no solo de un personaje famoso, sino he tenido experiencias que puede tener cualquier otra mujer. Y bueno, yo creo que la mujer por definición somos valientes y me estoy encontrando un poco con ese feedback de todo el mundo que me está comprando".

"Bueno, quizás me he convertido en un ejemplo de lucha sin quererlo, simplemente por un día decidir que tenía que ejercer mi derecho a decir la verdad sobre las cosas de mi vida. Pero bueno, estoy muy contenta en general, gracias" ha admitido, confesando que aunque "seguramente" le ha quedado mucho por contar, "estoy contenta con lo que he puesto en el libro".

Y es que como desvela, haciendo referencia al título del libro, ahora por fin puede decir que está "en calma": "Bueno sí, absolutamente escribir el libro me llevó un año y algo y fue una catarsis personal bastante intensa. Yo creo que a raíz del momento de terminar el libro y entregarlo a la editorial, me he sentido mucho más tranquila".

¿Habrá una segunda parte? "He de decirte que tengo ya ofertas para escribir el segundo libro, pero soy una persona que voy poquito a poco. Voy a disfrutar primero del éxito de este libro, que está siendo muy grande. Y tengo mi segundo proyecto no puesto en un libro, sino puesto en un en un podcast que estrenaré muy brevemente y creo que os va a gustar porque es algo muy distinto a lo que hay en el mercado" ha avanzado ilusionada.

Como no podía ser de otro modo, le hemos preguntado por su nieta después del emotivo vídeo con el que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio anunciaron hace unos días que su segundo hijo será una niña. Y aunque Mar tiene cinco hijos, al comentarle que será a primera niña en la familia, su reacción ha sido bastante sorprendente: "Bueno, en mi familia ya hay muchas hermanas, tengo muchas hermanas, o sea, pero sí, muy contenta. Gracias"

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Sin embargo, cuando creía que las cámaras no la grababan, se ha mostrado exultante cuando una seguidora le ha dado la enhorabuena por su segunda nieta: "¡Ay, muchas gracias! ¡Por fin! Por fin una niña en la familia" ha exclamado con una gran sonrisa que refleja su felicidad porque su hijo vaya a tener una niña.