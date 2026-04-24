Irene Rosales no se corta: da su opinión sobre el reencuentro de Kiko Rivera e Isabel Pantoja y le lanza un dardo a Lola García

Disfrutando de su primera Feria de Abril con Guillermo, con el que ha paseado radiante en coche de caballos por el Real para asistir a la multitudinaria fiesta que José Luis López 'El Turronero' ha celebrado en su caseta, Irene Rosales ha roto su silencio sobre el reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de confirmarse que el dj viajó hace unos días a Gran Canaria con su novia Lola García para visitar a su madre antes de su gira americana.

Un encuentro que habría sido muy emotivo y en el que ambos habrían llorado, pero al que la influencer ha puesto un 'pero' bastante importante en su intervención este jueves en directo desde Sevilla en 'El tiempo justo': "Mira, yo me alegro enormemente de que Kiko haya ido a ver a su madre, pero todavía me alegro más aún de que haya ido sin mis hijas. Porque creo que es lo primero que tenían que hacer, reencontrarse madre e hijo sin que haya ningún tipo de excusa. Pero yo hubiese sido partidaria de que fuese él solo, porque creo que después de tanto tiempo sin hablarse, de tantos problemas y tantas circunstancias que han pasado, creo que se merecían una conversación a solas. Pero bueno, cada uno decide cómo es lo correcto y seguro que para ellos han tomado la mejor decisión", ha sentenciado, dejando claro que no entiende la presencia de Lola en la primera vez que Kiko estaba con su madre después de varios años distanciados.

"Yo, por mi forma de ser, después de llevarme tanto tiempo sin hablar con una persona, en este caso con una madre, creo que una conversación de los dos a solas hubiese sido lo más acertado, pero eso es bajo mi punto de vista" ha reconocido muy clara, asegurando que "ya después de todo lo que él hubiese tenido que solucionar con su madre, que le presente a su pareja y ya si se le suma ver a mis hijas, pues imagínate, es muchísimo mejor".

Más clara que nunca, Irene ha revelado que uno de los grandes problemas en la relación entre Kiko e Isabel es que "comunicación, en el sentido de que a la hora de hablar un problema, no lo gestionan, no lo comunican, no se sientan a hablarlo. Sino que a lo mejor es más fácil el no hablarlo, que pase el tiempo y ya con el tiempo, si nos vemos, del problema no nos acordamos". "Y al final el problema siempre va a estar como no se solucione y no se hable" ha opinado.

"Yo me alegro enormemente claro que sí, todas las cosas buenas me alegraré siempre de ellas, hemos tenido diferentes. Él está viviendo un momento muy bonito y yo por otro lado también y yo creo que me alegro tanto por mi lado como por el suyo así que, que todos seamos felices" se ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press, evitando alimentar su polémica con Kiko después de que el dj insinuase que su acercamiento a su madre no se produjo antes por su culpa: "Mira, yo soy una persona que sólo pienso en el presente, lo pasado, pasado está. Estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho hasta el día de hoy y yo voy a disfrutar el presente y estoy disfrutando aquí en El Real acompañada de mi pareja, así que no puedo decir nada más" ha zanjado.

En modo 'zen', y más feliz que nunca con Guillermo, Irene también ha respondido a las declaraciones de su exmarido afirmando que no va a la Feria porque hay "mucho postureo". "Yo no me lo tomo como que sea hacia a mí, que cada uno vea las cosas como quiera y yo vengo a disfrutarla y a vivirla al máximo" ha apuntado con una sonrisa.

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Además, y al igual que Jessica -a la que como ha asegurado no ha visto en estos días a pesar de que también ha paseado por el Real- ha dado la razón a Kiko en el mensaje que compartió en redes sociales apuntando que el tiempo pone a cada uno en su sitio y se acaban cayendo las máscaras: "Bueno, el tiempo, los hechos, lo que cada uno haga. Estoy totalmente de acuerdo".